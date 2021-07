La vita comincia a quarant’anni è un celebre detto. Tuttavia è indubbio che il superamento della fatidica data dei “Quaranta”, possa considerarsi idealmente un giro di boa. Per molti questo giro di boa significa rimettersi in gioco anche a livello fisico. E allora dopo 40 anni per essere belli, magri e in forma basta fare così.

Molti dopo 40 anni vivono una seconda giovinezza. Il che significa anche tornare ad avere maggiore cura del corpo. Per rimettersi in forma smagliante si torna a praticare dell’attività fisica, oppure si inizia per la prima volta. Questo passo ha effetti benefici sul corpo, ma anche sullo spirito. Fare attività fisica, sentirsi bene, da maggiore sicurezza di sé e maggiore determinazione ad affrontare le difficoltà della vita.

Ma attenzione, una seconda giovinezza non significa avere ancora 25 anni. Se lo spirito torna giovane, il corpo ha comunque 40 anni e quindi necessita di un’attività fisica adeguata. Uno studio dell’università di Copenaghen, pubblicato sullo Scandinavian Journal of Public Health, ha fatto un’importante scoperta a questo riguardo. Per cominciare un’attività fisica, o ricominciare dopo un lungo periodo inattivo, per non stressare il nostro corpo occorre iniziare per gradi. Lo studio rivela che bisogna partire ad allenarsi non oltre 30 minuti per 3 volte la settimana e poi eventualmente intensificare l’allenamento. Per esempio questo rivoluzionario sistema in 27 minuti brucia i grassi e tonifica i muscoli.

Ma quali sono gli sport da praticare dopo 40 anni? Per chi comincia da zero, iniziare con una camminata veloce ogni giorno per 20 minuti è già un ottimo inizio. Si può aumentare gradualmente il tempo dedicato alla camminata fino a raggiungere 30 minuti. Poi si può inframezzare una corsa di 3 minuti dopo 6/7 minuti di camminata, fino a raggiungere l’obiettivo di correre per mezzora.

Il nuoto è uno sporto completo che permette di lavorare su tutta la muscolatura. Non è stressante per le articolazioni ed essendo un’attività aerobica una mezzora di nuoto permetterà di bruciare molte calorie.

Per allenarsi, bruciare calorie e fare un esercizio che impegna tutto il corpo, si può giocare a tennis. I continui spostamenti aiutano ad allenare la resistenza, quindi il cuore, con effetti positivi anche sulla perdita di peso.

