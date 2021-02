I 5 trucchi per correre con minore fatica, bruciare maggiori calorie e dimagrire più in fretta

Correre, come camminare, è un gesto naturale per l’uomo. È semplice ma questo non significa che lo si faccia bene. Cosa significa correre bene? Significa farlo durando meno fatica, andando più veloce, evitare possibili traumi alle articolazioni. In questo articolo riveleremo 5 suggerimenti per rendere la corsa più efficiente ed efficace.

Il ritmo è fondamentale per correre in modo corretto

Per correre bene basta seguire delle semplici regole. Molto utili se si corre non solo per piacere ma anche per mantenere la linea e bruciare calorie. Sono i 5 trucchi per correre con minore fatica, bruciando maggiori calorie e dimagrire più in fretta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Il primo trucco riguarda il ritmo giusto. Inizialmente l’andatura più adatta è quella che ci porta a fare tra 180 e 200 passi al minuto. Numero che può salire con l’allenamento.

Ma come calcolare quanti passi facciamo al minuto? Si conta quante volte si appoggia il piede destro in un minuto, mentre si tiene un’andatura da jogging. Poi si aumenta il ritmo delle volte necessarie ad arrivare a tenere 180/200 passi al minuto.

Dove guardare mentre si corre e la lunghezza migliore per la falcata

Il secondo trucco è guardare sempre avanti. Spesso quando si corre non si sa dove guardare. A volte si guarda in alto, a volte ci si guarda i piedi. Meglio rivolgere lo sguardo verso l’orizzonte.

La postura nella corsa ha la sua importanza. La posizione del busto aiuta molto nel ridurre la fatica e ad aumentare la velocità. Nella corsa una corretta posizione è dritta e leggermente flessa in avanti. Attenzione, però a non ingobbirsi, ma spingere il busto in avanti senza curvare la schiena.

Un quarto trucco importante è quello della lunghezza della falcata. Quanto si deve lanciare in avanti il piede e dove questo deve appoggiare? Gli esperti suggeriscono che il piede deve cadere sotto il corpo, quindi non occorre fare una falcata lunghissima. Un allungamento naturale è quello maggiormente consigliato.

Come appoggiare il piede a terra

Infine il contatto col suolo. La parte del piede che deve essere appoggiata per prima è la parte anteriore, l’avampiede. Atterrare sul tallone frena la velocità e ha un effetto traumatizzante per le ginocchia e per le anche.

La falcata migliore è quella corta e veloce, con l’appoggio al suolo inizialmente con l’avampiede. Il piede deve stare a contatto col suolo nel minore tempo possibile.

Grazie ai 5 trucchi per correre con minore fatica, bruciare maggiori calorie e dimagrire più in fretta, la corsa sarà più efficiente ed efficace.

Approfondimento

Attenzione a questi tre farmaci comunissimi che possono fare molto male alla salute