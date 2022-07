Tra i sensi che usiamo ogni giorno della nostra vita c’è l’olfatto. Siamo molto sensibili agli odori che possono essere gradevoli o meno. L’olfatto, inoltre, potrebbe influire sul gioco dell’attrazione.

Quando ci laviamo vorremmo che la nostra pelle mantenesse a lungo la sensazione di pulito e freschezza. Anche per questo spesso usiamo delle essenze profumate. In vendita ce ne sono di tanti tipi. Se siamo appassionati di fai da te, scopriamo 3 ricette per fare profumi in casa. Potremo sperimentare, infatti, fragranze diverse e poi scegliere quella che più ci piace e rifarla in futuro.

Un profumo ai fiori

Per un profumo casalingo avremo bisogno di:

100 ml di acqua distillata;

petali dei fiori preferiti, ad esempio rose o gelsomini;

beuta o pentolino;

alcol etilico;

una garza;

boccetta scura con coperchio.

Mettere nel pentolino l’acqua e i petali. Cuocere a fuoco molto basso e fare bollire per 10 minuti. Togliere il pentolino e lasciare raffreddare. Versare il contenuto in un barattolo di vetro sterilizzato e coprire con della pellicola. Riporre in un luogo lontano da calore e dai raggi diretti del sole per 10 giorni. Filtrare poi con garza, aggiungere dell’alcol, pari a metà della quantità del liquido ottenuto. Versare con un imbuto il nostro profumo in una boccettina da avvitare e lasciare riposare per una settimana, agitandola di tanto in tanto.

Una ricetta senza alcol

Per farne uno senza alcol possiamo miscelare in una boccettina 30 ml di olio di mandorle con, ad esempio, 25 gocce miste di olio essenziale di arancio, limone, menta, 5 di vetiver e sandalo, 10 tra quelli di rosa, lavanda, gelsomino. Riporre la boccetta chiusa per 7 giorni, agitando ogni tanto. Se vogliamo, all’apertura possiamo aggiungere qualche goccia di acqua distillata.

Per un profumo da uomo si potrebbero scegliere gli oli essenziali di sandalo, alloro, cannella, chiodi di garofano.

3 ricette per fare profumi in casa anche con fiori, senza alcol o da uomo e come lasciare la scia

Di solito è preferibile mettere qualche goccia di profumo, fai da te o comprato, in punti strategici ma non molto esposti al sole. In questo modo eviteremo eventuali arrossamenti e macchie scure. Per farlo durare di più gli esperti consigliano di spruzzare la nostra fragranza preferita quando la pelle è umida, subito dopo la doccia oppure appena bagnata. I punti migliori sarebbero quelli dove vediamo le vene in trasparenza, quindi polsi o caviglie, ma anche dietro le ginocchia. Un punto strategico è pure quello dietro le orecchie o la nuca.

Un trucchetto sarebbe stendere un po’ di deodorante in stick senza profumazione prima di metterci il profumo. Inoltre, un altro piccolo trucco consisterebbe nel mettere delle gocce all’interno dell’orlo della gonna o del bordo della maglietta. Infine, le fragranze che di solito durano di più, utili per lasciare la scia, sarebbero quelle con muschio e ambra.

