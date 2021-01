L’acquisto di un’automobile non è affatto una scelta che si compie a cuor leggero. Un po’ come per l’acquisto di una casa, le variabili in gioco sono numerosissime.

Molto spesso, poi, c’è un vincolo di budget da rispettare che condiziona le nostre preferenze. Per venire incontro alle esigenze dei consumatori, il mercato dell’auto ha sviluppato nuove formule per consentire il possesso di un’automobile nuova.

Non esiste più solo l’acquisto tradizionale dell’auto nuova o usata. Oggi, infatti, possiamo fare ricorso al noleggio o al leasing. Ma siamo sicuri che sia una scelta economica giusta? Ecco quando conviene prendere l’auto con il leasing.

Cos’è il leasing

Il leasing è un contratto d’affitto. Da una parte vi è il “lessee”, un’operatore finanziario che acquista un veicolo. Dall’altra vi è un “lessor”, un cliente che si rivolge al “lessee” per ottenere l’uso del bene senza acquistarlo.

Dunque il cliente, a fronte dell’uso dell’auto corrisponderà un canone mensile e un consistente anticipo pecuniario chiamato maxi rata. Normalmente il contratto di leasing ha una durata di 24 o 36 mesi. Esso include la gestione di tutte le spese collegate al possesso di un’auto.

Questo vuol dire che il cliente, pagando un canone fisso, non dovrà esborsare ulteriore denaro per assicurazione, bollo e altri costi. Ma non sempre si tratta di un’opzione massimizzante.

Ecco quando conviene prendere l’auto con il leasing

La macchina oggetto di un contratto di leasing di base ha un prezzo di mercato superiore rispetto al prezzo di vendita alla concessionaria. Se il cliente non identifica un problema nel differenziale tra il costo d’acquisto e il canone complessivo del leasing, allora il leasing conviene.

L’auto rimane di proprietà del “lessee” fino alla rata finale di riscatto. Nonostante il prezzo complessivo dell’auto in leasing sia superiore a quello di acquisto, il cliente non ottiene la proprietà del bene.

Per farlo, deve riscattare l’auto al termine del contratto con una rata finale. Conviene, tuttavia, solo se l’auto non ha subito grandi danni. Altrimenti non è molto conveniente.

Oltre al valore economico in sé, ci sono una serie di costi rilevanti che rendono il leasing un contratto non sempre vantaggioso. Ad esso, infatti, sono connessi i costi di istruttoria e di finanziamento che possono raggiungere cifre da capogiro.

Il cliente, scarsamente informato riguardo le operazioni finanziare, in molti casi non è in grado di valutare la convenienza del contratto. Al contrario, se è in grado di fare tali valutazioni, il leasing può essere una forma di possesso conveniente.

Approfondimento

Guida rapida per comprare una macchina nuova senza avere uno stipendio fisso