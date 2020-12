Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Di domenica si ha più tempo da dedicare alla cucina, e perché non preparare allora un secondo di carne croccante fuori e morbido dentro? Tra pulizie e acquisti natalizi bisogna anche ritagliare un po’ di tempo per la cucina. Durante la settimana si cucinano piatto frettolosi, ma è durante il weekend che si può sfoggiare tutta la creatività culinaria. Quello che proponiamo oggi non è un arrosto né un polpettone, ma un buonissimo filetto in crosta. Il procedimento è abbastanza lungo, ma il sapore andrà a compensare tutto il tempo passato in cucina.

Un secondo di carne croccante fuori e morbido dentro

Nonostante sia un secondo di carne che ci mette un po’ di tempo a cuocere, non significa che sia difficile da cucinare, perché infatti non lo è. Ma vediamo subito allora come fare il nostro filetto in crosta. Prima cosa da fare è preriscaldare il forno a 250°. Poi in una casseruola far soffriggere il filetto con un po’ di burro per soli 5 minuti. Mettere poi in una teglia con dell’olio e mettere in forno per circa 20 minuti. Passati i minuti togliere dal forno e lasciar raffreddare la carne. Ora ricoprire la carne con del paté di fegato, al posto del fegato si può mettere la salsiccia o altro. Prendere ora la pasta sfoglia e avvolgerla attorno al filetto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Il nuovo Libro che ti insegna a guadagnare con le tue monete SCOPRI DI PIÙ

Ed ora arriva la parte divertente. Sbattere un tuorlo d’uovo, prendere un pennello da cucina e dipingere la pasta sfoglia. Poi mettere la carne su una lastra da forno, già imburrata, e cuocere per circa 15 minuti a 200 gradi. La pasta sfoglia piano piano dovrebbe diventare bella dorata. E solo quando raggiunge una bella “croccantezza” e un bel colore allora vuol dire che è pronta. Una volta pronto, tagliare a fettine come si fa con l’arrosto e servire a tavola.

Approfondimento

Facile trucco per separare tuorlo e albume di un uovo in 5 secondi.