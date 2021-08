Il tempo passa e la situazione di B&C Speakers è sempre più incerta i livelli da monitorare nelle prossime settimane

Il tempo passa e la situazione di B&C Speakers è sempre più incerta. Già nei precedenti report, infatti, avevamo evidenziato come il titolo azionario fosse stato colpito da una lunga fase laterale che non permetteva di avere una chiara visione di lungo periodo.

La situazione sul titolo si può riassumere come segue. Da inizio marzo a metà giugno le quotazioni si sono mosse all’interno del trading range 11 euro – 11,8 euro. Dopo di che la resistenza in area 11,8 euro è stata rotta ed è iniziata una nuova fase che ha visto le quotazioni oscillare tra 11,8 euro e 12,55 euro. Questo periodo di lateralità, però, è stato molto breve e in chiusura della settimana del 19 luglio ci sono stati due eventi molto importanti: la rottura del supporto in area 11,8 euro e un segnale di vendita dello Swing Indicator. La rottura del supporto, però, non è stata recuperata nonostante gli sforzi delle settimane successive.

La cosa più preoccupante per i rialzisti, però, è stata la rottura in chiusura settimanale del primo ostacolo (area 11,95 euro) lungo il percorso ribassista che porta in area 10,70 euro. Qualora, poi, questo supporto dovesse essere superato gli altri obiettivi sono indicati in figura. Il II obiettivo di prezzo si trova in area 8,64 euro. Il III obiettivo di prezzo in area 6,58 euro.

Diciamo, quindi, che le prossime settimane saranno decisive. Un recupero in chiusura settimanale si area 11,95 euro darebbe nuova forza ai rialzisti. Viceversa, si continuerebbe al ribasso.

Se si guarda ai fondamentali del titolo scopriamo che è molto sopravvalutato. Dalla sua, però, ha delle prospettive di crescita degli utili molto importanti. Secondo gli analisti, infatti, per i prossimi esercizi è attese essere particolarmente solida. Inoltre l’azienda gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sopravvalutazione dell’8% circa.

B&C Speakers (MIL:BEC) ha chiuso la seduta del 3 agosto a quota 11,70 euro in ribasso dello 0,85% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale