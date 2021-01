Il 2021 è iniziato da pochi giorni, e molti si chiedono già cosa accadrà quest’anno. Nessuno può saperlo, dato che non abbiamo una palla magica. Ma c’è una cosa che sicuramente può delineare la situazione che si creerà nei prossimi mesi: l’oroscopo. Grazie ad esso, infatti, possiamo fare una previsione di ciò che ci aspetta, e vedere sul piano lavorativo, amoroso e personale quali saranno le novità. C’è un segno che quest’anno darà del filo da torcere a tutti gli altri. Infatti, il 2021 sarà l’anno della svolta per questo segno zodiacale: il Toro.

Un anno di evoluzione e crescita personale

Il Toro quest’anno riuscirà a portare a compimento tutte le trasformazioni iniziate nel 2020. La sua tenacia e la sua determinazione saranno il suo asso nella manica. Grazie a queste caratteristiche, e a uno spiccato senso del dovere, il Toro riuscirà a raccogliere moltissimi successi nel corso dei prossimi mesi, soprattutto sul piano lavorativo. Se infatti il primo mese sarà il più difficile per questo segno, quelli a seguire saranno tutti in discesa, permettendogli di raggiungere soddisfazioni a cui non aveva mai pensato. Marzo e aprile, da questo punto di vista, saranno decisivi. Sarà proprio in questo periodo che il Toro dovrà dare il meglio di sé.

L’amore verrà a bussare alla porta del Toro

Plutone e Nettuno renderanno questo segno più selettivo. Nelle relazioni personali, infatti, il Toro diventerà decisamente più accorto, scegliendo con attenzione le persone da avere al proprio fianco. Ed è per questo che il 2021 sarà l’anno della svolta per questo segno zodiacale. Infatti, il toro riuscirà a liberarsi di chi non lo apprezza come merita, e troverà l’amore e l’affetto in relazioni che lo valorizzano al 100%.

Il consiglio per questo segno, comunque, è di puntare sul primo trimestre del nuovo anno, perché gli ostacoli che incontrerà lo renderanno più forte e consapevole. E la fatica verrà ricompensata a settembre, quando gli agognati successi saranno raggiunti. Sarà un anno di crescita senza precedenti. Perciò, Toro, buona fortuna!

