Addio tacchi scomodi, per sembrare più alta e snella ecco i trucchi che devi conoscere

Si possono guadagnare centimetri con piccole strategie di stile? Pare proprio di sì. Ci sono dei trucchi suggeriti dagli stilisti che allungano visivamente la figura facendoci apparire più alte e slanciate. E se è pur vero che le donne petites sono deliziose, potranno pur sempre adottarli per armonizzare la propria immagine. Andiamo a conoscerli.

Addio tacchi scomodi e piedi doloranti: non sono l’unico sistema per guadagnare centimetri. Gli esperti di immagine lo sanno benissimo. Si può giocare molto con il trucco, con gli abiti e con l’acconciatura per migliorare la propria figura. E se vogliamo slanciarla per sembrare più snelle o più alte, ecco cosa ci suggeriscono.

Scoprire il collo

Può un taglio regalare centimetri e creare un effetto ottico snellente? Ebbene sì, e le star petites lo confermano adottando degli hair look che scoprono il collo. La lunghezza dei capelli non dovrebbe superare le spalle perché l’effetto è di schiacciamento verso il basso. Al contrario, un taglio corto sposta l’attenzione verso l’alto e crea un effetto ottico allungante. Il segreto è giocare con i volumi riservandoli alla parte alta della testa.

Tra le opzioni più amate c’è sicuramente il bob, un taglio di tendenza che, nella sua versione corta, lascia scoperto il collo e sfiora la mandibola. Il bob è estremamente versatile e si può adattare alla struttura del capello e alla forma del viso. Tra i tagli slancianti non può mancare il pixie cut che scopre completamente il collo e concentra il volume sulla parte alta della testa. È un taglio che non piace a tutte le donne per il suo piglio mascolino, ma è una soluzione grintosa e di carattere.

E se proprio non riusciamo a rinunciare ai capelli lunghi, meglio adottare acconciature raccolte. La coda alta dona un’aria sbarazzina anche alle donne non più giovanissime e tira verso l’alto la pelle del viso riducendo le rughe. Lo stesso effetto si ottiene con lo chignon alto che raccoglie i capelli sulla sommità della testa. Da scegliere nella versione tiratissima alla Jennifer Lopez o nelle versioni più morbide e leggermente spettinate.

Scegliere i jeans bootcut

Perché proprio quelli? Se ci stiamo facendo questa domanda, la risposta è che sì, in effetti non sono l’unico modello allungante ma sono tremendamente di tendenza. Le donne petites dovrebbero evitare jeans troppo larghi o cropped e optare per modelli dritti se vogliono un effetto allungante. E i jeans bootcut, comodissimi e aderenti, vanno bene alla grande. Sono realizzati in tessuto elasticizzato e fasciano la figura sui fianchi aprendosi leggermente verso il basso, con un effetto a campana appena accennato. Sono tornati prepotentemente di moda e slanciano la figura allungando visivamente le gambe.

Addio tacchi scomodi, puntare piuttosto sul monocolore

Altra strategia che sfrutta l’effetto ottico è la scelta di un unico colore dalla testa ai piedi, esattamente come detta la moda. È infatti l’ultima tendenza di stagione. Le fantasie, gli scacchi e le righe orizzontali danno volume alla figura accorciandola. Invece un look monocolore, oltre ad essere estremamente raffinato, sfina e allunga. Se vogliamo interrompere la monotonia possiamo però giocare con diverse tonalità della stessa tinta e l’effetto sarà assicurato. In ogni caso mai accostare tinte a contrasto che interrompono il flusso verticale della continuità del colore.