Dopo i mesi di luglio e agosto ricchi di novità per gli incontri e l’amore, arriva settembre anticamera dell’autunno. Un mese che porta spesso un rinnovamento ma anche qualche piccola preoccupazione per alcuni segni zodiacali.

Mentre ci si gode ancora il mare e la spiaggia, potrebbe venire la voglia di capire cosa le stelle hanno riservato per noi in questo periodo dell’anno.

Quindi si cercano informazioni per capire se magari il nostro oroscopo ci può portare qualcosa di buono oppure dobbiamo prepararci ad alcuni imprevisti.

Vediamo quindi nelle prossime righe cosa dicono gli esperti ed in particolare ecco quali sono i 3 segni zodiacali più sfortunati nel mese di settembre.

Il segno del Cancro

Partiamo dal segno della quarta casa dello zodiaco ovvero il Cancro. Sembra che settembre sarà un mese abbastanza altalenante per questo segno zodiacale. Lo sarà sotto diversi profili. Innanzitutto quello occupazionale a causa di un alone d’incertezza e confusione, ma anche l’amore non presenta degli aspetti troppo incoraggianti. Questo riguarda soprattutto le coppie durature o anche chi è incerto.

Infatti, ci potranno essere diverse discussioni e fraintendimenti mentre, per chi ha due piedi in una scarpa e quindi no sa cosa scegliere, dovrà prendere una decisione chiara e definitiva.

Un piccolo spiraglio si apre verso la fine del mese per chi è single perché saranno favoriti gli incontri.

Anche per il fisico purtroppo non ci sono delle belle notizie perché gli esperti mettono in guardia su possibili problemi articolari o allo stomaco. In particolare nei giorni tra il 15 e il 22 settembre. Per fortuna, però, ci saranno miglioramenti nei giorni seguenti.

Ecco quali sono i 3 segni zodiacali più sfortunati nel mese di settembre

Passando al secondo segno zodiacale poco fortunato in questo mese, ci concentriamo sul Leone. Anche la quinta casa dello zodiaco presenta un cielo agitato in merito ai rapporti di lavoro.

Questo potrebbe essere dovuto a cambiamenti ritardati o trasferimenti rimandati generando possibili frustrazioni e quindi malessere. Molta attenzione bisogna porre allora sugli scatti di rabbia e di ira.

In amore si presentano delle perplessità nonostante tra il 21 e il 27 ci possano essere degli incontri non definitivi ma piacevoli e passionali.

Il migliore suggerimento per i nati sotto questo segno è quello di provare a rilassarsi in questo mese.

Il segno dell’Acquario

Infine concludiamo il podio con il segno dell’Acquario. Anche per i nati sotto il segno dell’acquario settembre sembra essere un mese carico di tensioni e diverbi.

Sotto l’aspetto finanziario serve saggezza e soprattutto equilibrio perché potrebbero aumentare le spese. In amore, per le coppie di lunga data ci potrebbero essere dei piccoli problemi mentre il cielo risulta particolare per i single, i separati e i divorziati.

Sono presenti anche alcuni piccoli problemini fisici che però tenderanno a migliorare con il passare dei giorni.

L’importante è che vengano scaricate le tensioni create negli ambiti lavorativi e familiari rilassandosi e facendo cose piacevoli. Solo così infatti il meglio arriverà a bussare alla porta.