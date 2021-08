Molte volte capita di mangiare cibi senza sapere l’importanza di quello che ingeriamo per il nostro organismo. Spesso ci facciamo guidare dal gusto e dal piacere di soddisfare il nostro palato. Il che è anche giusto ma è importante tenere presente che ci possono essere alcuni alimenti che, se consumati in grandi quantità, posso danneggiare il nostro organismo.

Cosi come ci sono alimenti che invece possono aiutarci a proteggerlo. Noi della Redazione di ProiezionidiBorsa in un precedente articolo abbiamo ad esempio spiegato che ci sono 4 cibi che possono aumentare il rischio di tumori al colon e che è importante tenere presente.

Partendo proprio da questo spunto, nelle prossime righe vedremo come alcuni cibi possono aiutare tantissimo in tal senso.

Infatti pochi sanno che questo condimento è formidabile contro malattie cardiovascolari, tumore al colon e allo stomaco. Stiamo parlando di uno dei due condimenti più usati nei soffritti, cioè la cipolla.

Cosa rende la cipolla un condimento contro i tumori al colon e allo stomaco

È stato affrontato il tema su come l’aglio (l’altro condimento usato in questi contesti) presenta delle componenti come i solforati.

Questi permettono di prevenire il tumore allo stomaco e inoltre c’è anche l’allicina molto utile contro il tumore al colon. Anche la cipolla, però, presenta dei composti solforati insieme al porro.

Fra le ipotesi avanzate dagli esperti c’è il fatto che queste piante rallentino la crescita dell’Helicobacter Pylori.

Quest’ultimo è un batterio che causa la gastrite e l’ulcera. Ma la cipolla non possiede solo questo composto utilissimo in tali circostanze.

Infatti, è di grande rilievo un altro elemento ovvero la quercetina composto che fa parte della famiglia dei polifenoli. È stato dimostrato, infatti, che tale elemento possa influenzare in modo positivo il livello di colesterolo nel sangue e la quantità dei trigliceridi presenti. Come si sa entrambi questi elementi possono essere determinanti nella formazione di malattie cardiovascolari.

Per questa ragione il consiglio migliore (sempre però consultandosi con un dietologo per evitare rischi) è quello di consumare le cipolle fresche. Magari in un’insalata con verdure di stagione, legumi o pomodoro.

Ad esempio si può pensare a questo gustoso piatto di cipolle che può aiutare anche a prevenire il tumore al colon cucinandolo in un modo originale.