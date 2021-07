Spesso per curare alcuni malesseri fisici di natura non grave, è possibile ricorrere ad alcuni rimedi semplici che a volte vengono sottovalutati. Certo è sempre bene consultarsi con un medico quando si nota che il malessere non passa.

Ci sono però delle soluzioni che la natura offre e che possono essere tenute in considerazione. Ad esempio molti sottovalutano l’importanza della luce solare per curare e alleviare alcuni dolori del nostro corpo e non solo.

Infatti, contro l’artrite, il peso eccessivo e l’emicrania pochi conoscono questo fantastico rimedio naturale. La luce naturale del Sole è molto benefica per l’organismo e noi della Redazione di ProiezionidiBorsa ne avevamo parlato in questo articolo.

Nelle prossime righe, scopriremo come il sole possa portare altri benefici e quanto sia importante trovare un modo per attirare su di noi forme di luce non artificiali.

Contro l'artrite, il peso eccessivo e l'emicrania pochi conoscono questo fantastico rimedio naturale

Innanzitutto prendiamo spunto da un recente sondaggio di Future Workplace riportato nella rivista Harvard Business. Questo studio ha confermato come la luce naturale del Sole sia importante per le persone.

Rende migliore l’ambiente di lavoro e per tale ragione è bene trovare dei modi per far sì che il Sole acceda alle stanze con la possibilità di una vista sull’esterno. Il calore del Sole, inoltre, è molto meglio del bagliore e del ronzio delle lampadine fluorescenti.

Il motivo è da ricercare nelle esigenze biologiche del nostro organismo che ha bisogno della luce naturale.

Infatti, nonostante le lampadine fluorescenti siano abbastanza sicure, alcune persone potrebbero essere suscettibili aumentando il rischio di emicrania e l’affaticamento degli occhi. Diversamente, la luce del Sole è molto più rilassante perché naturale.

Ecco alcuni consigli su come poter attirare più luce solare

Inoltre, la luce solare contribuisce a controllare alcuni sintomi di alcune problematiche come contratture muscolari, artriti e ritenzione idrica.

Permette, inoltre, di migliorare l’umore e aiuta a tenere sotto controllo il proprio peso corporeo. Per queste ragioni quando non è possibile, ad esempio, organizzare i propri spazi casalinghi in modo da attirare quanta più luce solare possibile.

Quindi si potrebbero appendere diversi specchi sui muri che riflettono la luce naturale. Oppure altra soluzione interessante è non usare le tende o ridipingendo le pareti (qualora fosse possibile) con colori chiari come il bianco.