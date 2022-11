4 segni zodiacali lunatici, distratti e smemorati sui quali non contare mai perché inaffidabili

Ognuno di noi si trova quotidianamente ad aver a che fare con gli altri, colleghi sul posto di lavoro, familiari, amici o partner. Tutte persone nella nostra vita con cui condividerne alcuni aspetti. Individui sui quali fare affidamento e con cui capiterà anche di confidarsi e sfogarsi nei momenti di difficoltà. Impossibile non dare fiducia a chi ci circonda, ma purtroppo non sempre è ben riposta.

Per evitare delusioni e raggiri sarebbe bene sapere da chi guardarsi le spalle e su questo l’astrologia può darci una mano.

Mai fidarsi di 4 segni zodiacali lunatici

L’appartenenza a un segno zodiacale piuttosto che a un altro spesso ci fornisce indicazioni preziose circa i rapporti con gli altri. Può indirizzarci verso coloro con cui andiamo d’accordo, ad esempio informandoci riguardo ai segni compatibili con lo Scorpione.

Allo stesso tempo ci fornisce spunti circa le caratteristiche delle persone e ci mette in guardia da quelle di cui diffidare.

Partendo dal basso, apriamo la classifica dei più inaffidabili con l’Acquario. Spesso si rivela una persona intuitiva oltre che stimolante, ma ciò non vuol dire non prestare attenzione. Con una facilità disarmante tende a dimenticare quanto gli è stato detto o a sottovalutarlo.

Applica un metro di giudizio totalmente personale che spesso va a discapito di quanto ritenuto importante dalle persone a lui vicine. Il suo difetto è spesso mettere troppa leggerezza nei rapporti.

Poco più sopra troviamo il Cancro, un segno zodiacale che facilmente conquista chi gli sta attorno grazie alle sue grandi doti sociali. Doti con le quali riesce anche ad incantarci, ma andiamo coi piedi di piombo con lui. Può facilmente portarci dalle stelle alle stalle perché cambia idea mille volte. La parola data oggi quindi non è detto valga domani, dipenderà dal suo umore che è altamente variabile. Può passare dalla felicità allo sconforto in pochi secondi e trascinare tutti con lui. Per lui dunque una medaglia di bronzo tra i più inaffidabili.

Scopriamo i campioni di inaffidabilità

Arriviamo alle due posizioni superiori e andiamo a svelare a chi tocca l’oro e a chi l’argento.

Al secondo posto si posizionano i Pesci, i sensibili sognatori dello zodiaco. Non è che dimentichino ciò che gli si dice, il più delle volte hanno la testa tra le nuvole e non ascoltano proprio. Assorbiti dalle loro riflessioni, mancano di empatia nei confronti degli altri e danno facilmente buca. Estremamente lunatici e volubili, si lasciano entusiasmare dalle novità e arrivano a trascurare i rapporti di lunga data e a peccare di superficialità.

Non sono assolutamente cattivi, è che è più forte di loro e non riescono a essere costanti pur provandoci.

Diversa è la situazione che troviamo al primo posto, dove si collocano i Gemelli, con molti meno scrupoli rispetto ai Pesci. Divagano nel dare risposte certe e fanno promesse che sanno di non mantenere. Oscillano nelle loro posizioni per non esporsi e talvolta possono anche tramare alle spalle. Si comporteranno a seconda del vento che soffia e di come convenga più loro.

Dunque meglio non contare mai su questi 4 segni zodiacali lunatici per evitare delusioni profonde. Piuttosto è preferibile affidarsi ai segni zodiacali più fedeli.