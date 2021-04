Lavare i pavimenti è una della più noiose e faticose attività casalinghe. È così fastidioso anche perché spesso si utilizza il metodo sbagliato. Di sicuro non tutti i pavimenti sono uguali e alcuni richiedono delle specifiche attenzioni. Per tutte le pavimentazioni più comuni, però, c’è un metodo che faciliterà moltissimo le cose.

Ecco quali sono i 2 semplici trucchi per lavare i pavimenti nel modo migliore, facendo poca fatica.

Due secchi

Il primo trucco è preparare sempre due secchi. Un secchio in cui strizzare il mocho sporco e un altro in cui immergerlo con il prodotto per pulire.

Questa accortezza è fondamentale, altrimenti si rischia di strofinare sul pavimento altro sporco.

Acqua bollente

Se il pavimento in questione non è un parquet o di un altro tipo particolarmente delicato, il trucco è questo: utilizzare acqua bollente. Cioè mettere a bollire in una pentola dell’acqua e poi versarla nel secchio.

Dopodiché versarci dentro il prodotto indicato. L’acqua bollente è il miglior disinfettante e sgrassante che esista.

La si utilizza in molte altre faccende di casa, per pulire i panni o i piatti, ad esempio. Perché non utilizzarla anche per i pavimenti?

Vantaggi

Utilizzare l’acqua bollente permette di sforzarsi molto meno, quando si passa il mocho. Lo sporco si toglie più facilmente, senza bisogno di eccessiva pressione o forza.

Molti pavimenti, spesso i più vecchi, nascondono benissimo le macchie e i residui. L’acqua bollente permetterà di disincrostare anche lo sporco più ostinato, anche quello che non si vede. L’unica accortezza da avere è assicurarsi che l’acqua nel secchio resti molto calda. All’occorrenza basterà farne bollire altra e ricominciare.

Un altro suggerimento è mettere dell’acqua bollente anche nel secchio in cui si strizza il mocho sporco. Prima di strizzarlo si può immergerlo nell’acqua bollente, per togliere meglio la sporcizia.

Dunque, ecco quali sono i 2 semplici trucchi per lavare i pavimenti nel modo migliore, facendo poca fatica.