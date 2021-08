L’ora del cambio stagione si avvicina ormai inesorabile.

Per molti è un momento di totale confusione perché non si sa bene come organizzarsi e come procedere.

Se la prima cosa che viene in mente pensando al cambio stagione è l’armadio, forse ci si sta dimenticando di un particolare.

In un angolino nascosto della casa, c’è, infatti, una scarpiera che straborda di sandali e sandaletti, zeppe e scarpe di tela, che aspetta di essere sistemata.

Tutte le scarpe estive vanno messe da parte.

Ma come fare? Si devono pulire prima? Come conservarle perfettamente in vista della prossima estate?

In questo articolo cercheremo proprio di rispondere a queste domande in merito al cambio stagione delle scarpe estive proponendo dei trucchetti infallibili per rendere più felice e semplice una delle attività più temute dell’autunno.

Ecco quali sono gli imbattibili trucchetti da seguire per conservare perfettamente le scarpe estive

Il primissimo trucchetto da seguire è semplice: sbarazzare la scarpiera dalle scarpe estive per pulirla accuratamente e dividere le scarpe per tipologia.

Questo ci permette di osservare in un colpo d’occhio tutto ciò che abbiamo indossato per vedere se c’è qualcosa da eliminare senza incappare però nel compulsive decluttering.

A questo punto il secondo trucchetto, forse la parte un po’ più noiosa ma indispensabile della conservazione, prevede di pulire ogni paio di scarpe.

Per ogni tipologia c’è un modo adatto per farlo. Per esempio:

le ciabattine in gomma possono essere lavate a mano con sapone di Marsiglia e spazzola oppure in lavatrice ad un massimo di 40 gradi;

per i sandali gioiello preparare una pappetta con acqua, aceto e bicarbonato in parti uguali da strofinare per igienizzare e lucidare;

per quelle in pelle o in camoscio acquistare degli appositi detergenti anche se le nonne adoperavano il latte e il sapone di Marsiglia.

È importantissimo poi pulire la suola interna delle scarpe per eliminare i residui del sudore e la sporcizia.

Basta diluire qualche goccia di Tea tree oil, quello che si adopera anche per gli animali, in acqua, inumidire una spugna con questa soluzione e passarla sulla suola.

Il terzo trucchetto imbattibile per una conservazione perfetta è quello di fare asciugare totalmente e all’aria ogni scarpa estiva.

In questo modo si dovrebbe evitare la formazione di muffa o di eventuali funghi.

Il quarto e ultimo trucchetto

A questo punto, avendo tutte le scarpe pulite, profumate e igienizzate, è arrivato il momento di conservarle e impacchettarle in attesa della prossima estate.

L’ultimo trucchetto da seguire forse stravolgerà il modo comune di operare durante il cambio di stagione delle scarpe estive.

Infatti, al posto delle tradizionali scatole delle scarpe si potrebbero usare dei sacchetti in cotone.

Questi andrebbero ad occupare molto meno spazio e andrebbero a garantire una migliore traspirazione delle scarpe durante i mesi invernali.

Un’idea, infine, per avere un profumatore naturale potrebbe essere quella di inserire all’interno del sacchetto in cotone un rametto di lavanda.

Ecco, quindi, quali sono gli imbattibili trucchetti da seguire per conservare perfettamente le scarpe estive e poterle rindossare serenamente la prossima stagione.