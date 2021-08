Quando arriva l’estate con il suo caldo afoso, uno dei primi problemi che persone ed animali devono affrontare sono le zanzare.

Si tratta di animaletti così piccoli ma anche così tanto fastidiosi: il loro ronzio è inconfondibile e lasciano come segno del loro passaggio una puntina rossa pruriginosa.

Anche i nostri cani vengono punti dalle zanzare e per questo è opportuno proteggerli adeguatamente.

In commercio esistono innumerevoli prodotti che promettono di creare una barriera protettiva contro le zanzare, sotto forma di collari, pipette o compresse masticabili.

Nonostante ciò, un rimedio molto diffuso e al contempo efficace è l’olio di Neem.

In questo articolo vedremo come usare questa potente sostanza naturale per proteggere i nostri cani dalle punture di zanzara.

Un olio vegetale versatile

L’olio di Neem è un olio vegetale estratto dai semi dell’albero omonimo, un sempreverde originario dell’India.

Si tratta di un olio estremamente versatile, i cui impieghi sono davvero tantissimi.

Viene adoperato nel mondo della cosmetica per preparare, ad esempio, creme per le mani e prodotti per capelli. Inoltre, non solo è un potente biopesticida per l’agricoltura di tipo biologico ma è anche utilizzato come insetticida.

In veterinaria, per i cani e altri animali, è un validissimo alleato durante tutto l’anno: protegge da pulci e zecche e, d’estate, anche dalle zanzare.

L’olio di Neem è molto amato dai proprietari dei cani e i motivi sono diversi.

Innanzitutto perché è un prodotto totalmente naturale, ha un costo contenuto ed è facile da reperire.

E poi soprattutto perché possiede uno sgradevole odore e gusto che dissuadono l’animale dal leccarlo via dalla pelliccia. In questo modo, la sua efficacia durerà per un tempo più prolungato.

Come usare questa potente sostanza naturale per proteggere i cani dalle punture di zanzara

Una volta comprato l’olio di Neem, questo si può adoperare in diversi modi.

Si può versare qualche goccia di olio nello shampoo del nostro cane per un lavaggio antiprurito davvero efficace e per una protezione totale, zampe incluse. È consigliato massaggiare lo shampoo accuratamente, lasciare agire per almeno 5 minuti e risciacquare abbondantemente.

Un altro modo di utilizzarlo è diluire una parte di olio di Neem in 10 parti di acqua calda. In questa maniera, si realizza un pratico spray con cui vaporizzare il cane una volta a settimana.

Il consiglio, nel caso dello spray, è di realizzare una nuova miscela ogni volta che s’intende usarla, settimana per settimana.

Suggeriamo, infine, di consultare sempre un veterinario prima di utilizzare l’olio di Neem sul cane o qualsiasi altro animale.