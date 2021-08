Li abbiamo spesso gustati nelle paninoteche o apprezzati seduti ai tavoli dei bar. Sono gustosi e si possono fare veramente nei modi e con gli ingredienti più svariati. Sono i mitici hamburger. Nella ricetta di oggi si propone una versione fatta in casa di questo alimento conosciuto a livello internazionale. La preparazione è davvero semplice ma il risultato sarà a dir poco sbalorditivo.

Questi hamburger fatti in casa morbidi e compatti sono perfetti nel menù di settembre e ottobre. Inoltre, si abbinano alla perfezione con un ingrediente tipico di questi mesi: i funghi. L’intento sarà quello di realizzare una carne da leccarsi i baffi, impreziosita da una deliziosa crema di funghi. Ecco la ricetta che abbiamo scoperto e come procedere.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Questi hamburger fatti in casa morbidi e compatti sono perfetti nel menù di settembre e ottobre

Preparare i nostri superlativi hamburger è più facile di quel che si creda. Ecco a nostra disposizione tutti gli ingredienti per la ricetta per 4 persone:

400 gr di carne bovina macinata;

200 gr di carne di maiale macinata;

200 gr di funghi champignon;

4 fette di pancarré;

4 cucchiai di latte;

uno spicchio d’aglio;

60 gr di speck;

4 cucchiai di panna liquida;

una bustina di zafferano;

sale e pepe a piacere;

olio d’oliva q.b.

Innanzitutto, lasciamo in ammollo nel latte le fette di pane, per farle ammorbidire. Intanto, in una bacinella versiamo la carne di manzo e maiale, lo speck tritato, pepe e sale e amalgamiamo bene. Dopo che il pane si è ammorbidito, lo aggiungiamo al resto degli ingredienti e, con le mani umide, lavoriamo il tutt,o dandogli la forma degli hamburger. Ora ci occupiamo della salsa.

Facciamo un soffritto con olio e lo spicchio d’aglio. Quindi, aggiungiamo i funghi tagliati a fette e un pizzico di sale. Cuociamo a fiamma alta per pochi minuti. A parte, scaldiamo il latte e aggiungiamo la bustina di zafferano, facendolo sciogliere bene. Quindi lo aggiungiamo ai funghi. Per dare ulteriore sapore potremmo inserire anche mezzo dado. Terminiamo mettendo la panna per rendere più densa la crema.

Non ci resta ora che cuocere gli hamburger sulla piastra per circa 7-8 minuti. A cottura quasi ultimata, li trasferiamo nella padella dove abbiamo preparato la salsa ai funghi. Facciamo insaporiremo tutto insieme per un ulteriore minuto a fuoco medio. Terminata quest’ultima operazione saremo pronti per impiattare i nostri hamburger con crema di funghi.