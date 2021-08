Il miele è una sostanza prodotta dalle api, in particolare dalla Apis mellifera, a partire dal nettare dei fiori o dalle secrezioni di alcune piante che le api ingeriscono. Ce ne sono di tantissimi tipi, secondo la provenienza del nettare. È un alimento che si utilizza da secoli come valido rimedio contro numerosi disturbi: tosse e mal di gola e in generale tutte le infezioni o infiammazioni delle vie aeree.

Inoltre, il suo gusto particolarmente dolce lo rende perfetto per la creazione di dolci di tutti i tipi. Lo si adopera in cucina come alternativa salutare allo zucchero, ma moltissimo anche in abbinamenti salati come formaggi e carni. Pochi lo conoscono ma è questo il miele migliore da acquistare al supermercato. Infatti, una nuova ricerca condotta da Altroconsumo ha eseguito dei test su 22 marche di miele millefiori stilando una classifica delle migliori e peggiori marche.

Il miele millefiori è un tipo di miele tra i più comuni presenti in commercio. Al supermercato si possono trovare numerose varianti: biologici, tradizionali, prodotti da aziende grandi o piccole. Le caratteristiche che Altroconsumo ha analizzato sono le seguenti:

etichetta: si è cercato di capire se in etichetta vi fossero tutte le informazioni corrette da riportare per legge;

presenza di eventuali residui di antibiotici;

freschezza dei prodotti;

presenza di impurità: residui di smelatura (cera o propoli), schegge di legno, sassolini, ecc;

conservabilità;

presenza di eventuali zuccheri aggiunti.

Inoltre, un gruppo di esperti ha effettuato un’analisi sensoriale che aveva il compito di valutare eventuali imperfezioni.

I risultati della ricerca

Il miele che ha ottenuto in assoluto il miglior punteggio (84) è il Vis, Miele millefiori della Valtellina. Il gruppo di esperti lo ha considerato il miele migliore ma non quello con il miglior rapporto qualità prezzo.

Un altro miele che si è fatto valere è quello Esselunga Top (79 punti), ottenuto da una selezione di mieli italiani. È stato considerato uno tra i mieli migliori per conservabilità e consistenza.

Il migliore rapporto qualità prezzo è il miele millefiori Carrefour. Tuttavia, non è completamente italiano, ma è un prodotto di miele italiano e ungherese.

Anche i mieli in vendita nei discount hanno ottenuto un ottimo punteggio, in particolare quello dell’Eurospin e il miele Maribel di Lidl. Le caratteristiche migliori sono la freschezza e l’etichetta, nonostante i due mieli non provengano dall’Italia. Il miele dell’Eurospin è, infatti, un miele prodotto in Ucraina e Ungheria, mentre quello Lidl in altri paesi dell’Unione Europea.

I risultati peggiori

I peggiori risultati arrivano dai mieli Altromercato (per la poca freschezza), le terre di Ecor, e Terre d’Italia (un miele che arriva dall’Umbria)

