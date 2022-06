Un buon gelato è quanto di meglio ci vuole per contrastare la calura che sta attanagliando Italia ed Europa in questo giugno torrido. Tuttavia, il rialzo dei prezzi, negli ultimi anni soprattutto, ha colpito anche questa leccornia amata da grandi e piccini. Oggi giorno è molto complicato spendere meno di due euro per comprarne uno. La quantità è sempre la stessa da anni, ma il costo sale. Non da meno rispetto ad altri cibi in generale.

Certo, per molti è più semplice fare una camminata e recarsi nella gelateria vicino casa per acquistarlo, piuttosto che produrlo da sé. Si pensa sia un’operazione complicata, invece non è proprio così. Basta dotarsi del mezzo giusto e il gioco è fatto. Certo, si può preparare un buon gelato anche senza avere una gelatiera. Tuttavia, un piccolo investimento su questo elettrodomestico si potrebbe anche fare. Andiamo allora a scoprire quali sono i modelli più consigliabili per questa estate.

Partiamo dalla SpringLane Elisa. Si trova su Amazon a 289 euro ed è tra i top di gamma, in più la piattaforma online permette un pagamento rateizzato. Non solo si può fare il gelato, ma anche lo yogurt. Basta meno di un’ora per preparare due kg di gelato. Ha 4 programmi facilmente controllabili da un pannello digitale: miscelazione, raffreddamento, gelato e yogurt. Insomma, si spende una discreta cifra, ma ha davvero molte funzioni.

Ecco quali sono alcune delle migliori gelatiere da acquistare nel 2022 per fare un gelato cremoso come quello del bar

Sempre la SpringLane propone poi Emma. Costa 70 euro in meno, è più contenuta anche nelle dimensioni e consente la preparazione di gelati e sorbetti. Nello stesso tempo di Elisa, può produrre un kilo e mezzo di gelato. Ha una potenza di 150 watt.

Scendendo di prezzo, ecco la De Longhi ICK5000. Costa 179 euro, ha una potenza di 230 watt e può produrre 700 grammi di gelato o di yogurt. Tre sono le funzioni che offre: preparazione del gelato, movimento delle pale mantecatrici e sistema refrigerante.

Il quarto modello consigliato è l’Aicok Ice-BL1500C. Estremamente compatta, offre una funzione rapida che consente di preparare il gelato in 20 minuti. Circa un kg e mezzo per ogni processo. Una soluzione economica, che supera di poco i 100 euro. Lo svantaggio è che deve essere pre congelata, perché non possiede un sistema autorefrigerante.

Infine, la Koening Hf 180. Costa 160 euro, pesa 10 kg, ha una potenza di 135 watt e prepara un chilogrammo di gelato in 35 minuti circa. Una soluzione intermedia, che potrebbe essere l’ideale per gustarsi anche degli ottimi sorbetti.

Ecco, dunque, quali sono le migliori 5 gelatiere da acquistare quest’estate per preparare un gelato cremoso come quello acquistabile in gelateria.

