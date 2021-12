A Natale molti passano gran parte della giornata in cucina ma ci sono altre cose da fare. Ad esempio molti assistono alla Santa Messa oppure si recano dai parenti a fare gli auguri. Le signore invece, sono spesso obbligate a casa, impegnate fra fornelli e pignatte. Spesso le padrone di casa devono ricevere gli ospiti trafelate e accaldate dai vapori della cucina. Ecco allora le pietanze che si possono preparare con anticipo e poi riscaldare il pranzo di Natale. In questo modo anche chi è addetto alla cucina avrà il tempo di prepararsi per ricevere gli ospiti. Ricordiamo però che ci sono dei cibi molto deperibili come pesce, ricotta etc che vanno consumati il più velocemente possibile.

Ecco quali ricette natalizie possiamo preparare in anticipo e riscaldare poco prima che arrivino gli ospiti

Gli antipasti non destano particolari preoccupazioni perché sono per la maggior parte piatti freddi e pertanto possono tranquillamente essere preparati alla vigilia.

Le fritture sono invece un tipo di cottura del tipo “cotto e mangiato” e quindi è una preparazione istantanea.

La lasagna

Uno dei piatti che possiamo addirittura cuocere con anticipo, prima del pranzo di Natale sono le lasagne. Il trucco per rinnovarne la fragranza è aggiungere poco prima di riscaldarle l’ultimo strato di besciamella. La besciamella si può conservare in frigorifero per poi aggiungere qualche cucchiaio di latte. In seguito dovremo mescolare e aggiungere sulla lasagna.

I tortellini e i passatelli

Per quanto riguarda i preparati in brodo, non ci sono grandi problemi. Il brodo si può preparare con anticipo e conservare in frigorifero in una terrina in vetro. Poco prima del pranzo basterà scaldare il brodo e buttare i passatelli o i tortellini. Basteranno dieci minuti e saremo pronti a servire.

Le verdure e il pesce gratinati

In questo caso vale la regola per cui se riscaldiamo al forno il giorno di Natale, il giorno precedente dovremo cuocere, toglieremo 5 minuti prima. Se utilizziamo il microonde per riscaldare, potremo invece terminare tutto il procedimento di cottura il giorno prima. I filetti di pesce con crosta di patate o pane è una preparazione da ultimare anche il giorno prima. Copriremo la teglia con carta alluminio e lasceremo in frigorifero. Il giorno di Natale poi, basterà aggiungere un filo di olio e scaldare.

Le verdure gratinate o con la besciamella sono un contorno goloso amato da grandi e piccini. Con un passaggio al microonde saranno perfette e gustose.

