Lo stile d’arredamento è importante e anche a Natale non possiamo tradire il mood scelto per la casa. Se abbiamo arredato casa seguendo lo stile, ad esempio, della famosa designer Laura Ashley, non potremmo non leggere le righe seguenti.

Come sappiamo lo stile shabby chic sceglie colori chiari dal bianco, al tortora fino al rosa. Si tratta di tonalità mai brillanti ma polverose, opache. Gli oggetti ed i mobili sono in legno, spesso restaurati e raccontano una storia, hanno il gusto del passato. Lo stesso vale per le decorazioni natalizie.

Altro che fiocchi rossi e palline dorate, ecco 5 decorazioni shabby chic che faranno furore a Natale

In questo articolo vedremo come decorare la casa a Natale in stile shabby chic con questi facili spunti.

La tavola di Natale shabby chic

La tovaglia di Natale può essere semplicemente in lino bianco, un tessuto leggero e dal sapore antico. Come runner utilizzeremo una striscia di juta grezza da stendere sopra alla tovaglia. Utilizzeremo posate antiche, anche se non tutte dello stesso servizio e completeremo con tovaglioli legati da un filo di lana.

Centrotavola in stile shabby

Come centrotavola potremo legare al centro dei rametti di pino lunghi circa 30 centimetri. Ci serviremo di un nastro in juta e faremo un fiocco. Prepariamo nel frattempo dei bastoncini di cannella intinti nella vernice bianca e dopo averli fatti asciugare li incolleremo al centro del fiocco.

Pizzi e merletti

Per appendere le palline e gli addobbi all’albero, dovremo rinunciare ai freddi e antiestetici ganci. Meglio sarà, invece, optare per un pizzetto molto fine a metraggio. Ricordiamo però che se il pizzo è bianco, le palline dovranno avere un colore diverso. Il tono su tono in questo caso non funziona.

La base dell’albero shabby chic

L’albero di Natale shabby chic dovrebbe essere vero. Laddove non sia possibile possiamo comunque creare una base che nasconda il piedistallo davvero originale. Una base spesso utilizzata dai designer è il secchio in latta vintage, semplice ma d’effetto, in pieno stile shabby.

I pendenti per l’albero

Le decorazioni dell’albero saranno o molto ricche, sovrabbondanti e sontuose oppure molto semplici e poco numerose. Fra gli oggetti che possiamo utilizzare ci sono i pendenti in cristallo di vecchi lampadari, delle chiavi antiche oppure delle rose in tessuto.

