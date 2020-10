L’attività fisica ci rende energici e pronti ad affrontare la vita con grinta. Lo sport, infatti, è fondamentale. Senza esercizio fisico, probabilmente, molti di noi sarebbero persi. Noi del team di ProiezionidiBorsa ti avevamo già parlato dell’importanza dell’attività fisica nella nostra vita. In questo articolo, infatti, potrai ben constatare cosa succede al tuo corpo se non ti alleni! Ma oggi, rimanendo in tema, vogliamo parlarti di un esercizio fisico in particolare. E ci riferiamo al trekking. Si tratta di un’attività amata da moltissimi, che però deve essere sostenuta dalla giusta alimentazione! E allora, ecco quali cibi dovresti mangiare prima di fare questo sport. Vediamoli insieme.

Trekking, la giusta alimentazione per avere la carica di energia sufficiente

Il trekking è uno sport affascinante quanto faticoso. E per portare avanti camminate di ore su percorsi tortuosi, ci serve la giusta dose di energia. Questo per evitare qualsiasi tipo di mancamento o malessere! Si tratta infatti di tratti instabili, che richiedono concentrazione e sforzo fisico. E per questo l’alimentazione è così importante. A fornirci utili consigli è la nutrizionista Ermina Ebner in collaborazione con l’American Pistachio Growers. Vediamo allora più nel dettaglio cosa ci consiglia. Ecco quali cibi dovresti mangiare prima di fare questo sport.

I cibi consigliati dalla nutrizionista prima di fare trekking

Dunque, Ermina Ebner ci consiglia alcuni cibi utili a sostenere lo sforzo fisico richiesto dal trekking. Per prima cosa, il giorno prima di un’escursione, dovremmo fare un pasto completo. Dunque, abbonda di carboidrati complessi, grassi buoni e proteine! Riso, patate, pane, pasta, carne magra, uova e olio di oliva andranno benissimo! Anche zucchine, cetrioli e pomodori sono indicati per avere la giusta idratazione. Per colazione (che deve essere fatta un paio d’ore prima dell’escursione), goditi cereali integrali e frutta fresca. E, se ti senti affamato, anche un po’ di proteine saranno l’ideale.

Al momento dell’escursione, invece, porta con te molta acqua e cerca di bere almeno ogni due ore. Da mangiare, invece, uno snack proteico sarà l’ideale. O, in alternativa, la frutta fresca andrà benissimo!