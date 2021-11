Le tradizioni culinarie non tramandano solo ricette, ma anche passione, amore e pazienza. Tante volte, però, capita di non riuscire a consumarle tutte per tempo o di non sapere come impiegarle.

Fra queste troviamo quasi sempre la mostarda, una preparazione apprezzatissima che accompagna bene il sapore di formaggio e carne, ma anche dei dolci. Purtroppo, la dimentichiamo spesso in dispensa ma è l’insospettabile alleata di appetitose ricette ben presentate, proprio come quelle che seguono.

La frutta è una grandissima risorsa in cucina ed è sorprendente quante cose si possono fare usandola anche in questo modo. La ricetta tradizionale sembrerebbe vantare ingredienti come lo zucchero e la senape. Ma come usarla in cucina?

Un sapore deciso per stuzzicare il palato

Trattandosi di una preparazione molto zuccherina è possibile abbinarla ad alimenti come la carne o con formaggi come crescenza e stracchino. Seppur esistano tante rivisitazioni della mostarda, quasi tutte stanno bene con un certo tipo di alimenti.

Se nella dispensa è presente una mostarda ai frutti di bosco, un ottimo abbinamento è quello con porcini crudi e scaglie di grana.

La mostarda di cedro è buonissima in abbinamento a pesci come il baccalà mantecato.

Alcune tipologie di mostarda sono più piccanti di altre, quindi occorrerà aggiungerla poco alla volta in qualunque ricetta e assaggiare di tanto in tanto. Di certo si tratta di una grande risorsa in cucina, ma i modi di impiegarla non sono sicuramente finiti qui.

Un’altra proposta interessante unisce la mostarda di zucca a fagottini di taleggio e speck. Basterà riempire dei quadrotti di pasta sfoglia con questi 3 ingredienti e infornarli a 180 gradi per 20 minuti. Per la decorazione, basterà ricoprirli di miele e granella di noci. E, sempre con la zucca, ecco quale ingrediente aggiungere ai risotti per renderli cremosi e gourmet.

Anche la mostarda sta benissimo con i risotti. Lo dimostra quello alla parmigiana con mostarda e salame cotto. È possibile aggiungere le fette di mostarda direttamente nel piatto.

E poi, ancora, i crostoni di polenta con mostarda di cedro e baccalà e il riso alla zucca e porcini con mostarda di marroni. Gli abbinamenti sono davvero tanti e confermano che lasciare la mostarda in dispensa è un vero peccato!

