Facilissimo lavare e pulire il matterello di legno se si usa il formidabile rimedio della nonna

In cucina usiamo un sacco di strumenti che ci aiutano a sfornare piatti strepitosi. Tra questi c’è il matterello, amato per la sua utilità nello stendere la pasta sfoglia o frolla, ma ultimamente anche a scopo decorativo. Alcuni lo adoperano così spesso che una pulizia regolare sarebbe necessaria per igienizzarlo e impugnarlo senza problemi. In assenza, infatti, i germi potrebbero proliferare e creare rischi per la salute con le prossime ricette che prepareremo.

Un primo trucco della casa

È facilissimo lavare e pulire il matterello, solo che spesso non lo faremmo come si dovrebbe. Infatti la paura che non si possa mettere sotto l’acqua perché in legno non favorirebbe un’igiene profonda dell’attrezzo. Eppure, se volessimo renderlo ancora efficiente e scorrevole, dovremmo proprio bagnarlo. Prima di svelare il metodo della casa, però, consigliamo una piccola operazione da effettuare col matterello nuovo.

Per renderlo più semplice da usare, le prime volte suggeriamo di intingere un foglio di carta da cucina nell’olio di oliva e passarvelo sopra. Replicando il procedimento un paio di volte, dovremmo farlo diventare scivoloso a sufficienza perché l’acqua scorra via una volta entrata in contatto. Il che sarebbe di grande importanza, perché se assorbita dal legno potrebbe col tempo farlo marcire.

Sarà facilissimo lavare e pulire il matterello con due ingredienti formidabili

Per non incorrere in certi rischi dovremmo seguire il consiglio di ungere il matterello periodicamente. Fatto questo, potremo igienizzarlo a dovere servendoci di una soluzione di acqua e acido citrico in polvere. Questa sostanza è molto utile in casa, per tanti motivi. È economica, poco inquinante e inodore una volta rilasciata. Reperirla è facile: potremmo recarci in farmacia, in alcuni negozi specializzati e anche in erboristeria. O, come sempre, potremmo affidarci al web eseguendo una rapida ricerca online.

Una volta che lo avremo acquistato, dovremo conservare l’acido citrico in un luogo fresco e protetto dalla luce del sole e dall’umidità. Prima di utilizzarlo, suggeriamo di indossare un paio di guanti. Trattandosi di una sostanza potenzialmente irritante, dovremmo proteggere le mani a scopo preventivo. Come alternativa per il matterello potremmo comunque servirci dell’alcol, utile anche per pulire il lampadario di cristallo.

Cosa usare al posto del matterello

Il matterello è dunque praticissimo per realizzare diverse preparazioni, tra cui un buonissimo dolce fatto in casa a base di cioccolato. Tuttavia non sempre è presente in cucina e quando non c’è dovremo pensare a un modo per sostituirlo. Infatti è possibile rimediare alla sua assenza grazie a qualche trucco intelligente per stendere. La soluzione più comoda e immediata si basa forse sull’utilizzo di un rotolo di carta da forno o d’alluminio. La sua rigidità ci consentirà di lavorare nel migliore dei modi il nostro impasto.

Non male anche l’idea di servirsi di una bottiglia vuota. Scegliamola in vetro, più liscia e rigida di quelle in plastica. Prima di utilizzarla, però, sciacquiamola bene sotto l’acqua del rubinetto o copriamola con una pellicola trasparente. Infine, potremmo riporre nel cassetto ogni attrezzo e servirci delle mani. È un metodo efficace soprattutto per la preparazione di pizze, pane e focacce.