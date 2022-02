La gravidanza è indubbiamente uno dei momenti più belli ed attesi dalla maggior parte delle donne.

Porta con sé una nuova vita e uno stravolgimento di quella di chi sta per diventare genitore.

Gli orari e le priorità cambiano e noi con loro.

Ma prima ancora della nascita del proprio bambino, le donne devono affrontare 9 mesi di gestazione.

Per niente facili da un punto di vista sia fisico che mentale, alleviare lo stress che a cui è sottoposto il nostro corpo è fondamentale.

Ecco quale potrebbe essre il miglior oggetto sul mercato che nessuna dovrebbe farsi scappare.

Connessi tra loro

Gravidanza e allattamento sono sicuramente due momenti distinti del nuovo percorso intrapreso.

Uno antecedente all’altro, questo non significa però che siano sconnessi.

A dire il vero, i due momenti sono i primissimi attimi di maternità che viviamo.

Quando una donna scopre di essere incinta, già si sente madre. Questo primo momento viene affiancato, dopo la nascita, a quello dell’allattamento.

Nutrire il proprio figlio o la proria figlia è fondamentale ed è uno dei momenti cruciali dei primi giorni di vita del bambino.

Ma indipendentemente dalle tecniche e dai consigli su come, quando e perché allattare i propri bambini, un altro elemento è fondamentale.

Lo è per l’allattamento quanto per la gravidanza.

Ecco quale potrebbe essere il miglior oggetto da comprare alleato delle donne da usare per gravidanza e allattamento risparmiando

Per dormire meglio, più comode e con meno dolori e allattare al meglio i nostri bambini possiamo usare quest’oggetto. Questo ci permetterà di risparmiare poiché con un unico elemento saremo in grado di fare al meglio entrambe le cose.

È un cuscino molto grande, imbottito al centro e meno ai bordi. È molto lungo ed ha dei laccetti che ne permettono la chiusura a U ed è l’ideale per aiutarci con il mal di schiena e la postura in gravidanza. Dormire è molto complicato nell’ultimo trimestre e questo cuscino può essere un ottimo alleato e un ausilio più che valido a limitare i disagi che una pancia prorompente comporta.

Messo tra le ginocchia, abbracciato, sotto la testa. Come preferiamo.

La cosa interessante è che una volta nato il nostro bimbo, il cuscino si trasforma in cuscino da allattamento.

Via quindi tutti i cuscini ortopedici in più comprati a posta per dormire o il cuscino tipico utile solo ad allattare. Questo può fare entrambe le cose con un costo molto contenuto.

È uno dei gadget irrinunciabili per vivere serenamente questi due momenti fondamentali del percorso che ci porta ad essere mamme.

