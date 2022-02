Rischio di pesanti cadute per le Borse. Ieri dopo che Mosca ha smentito un possibile vertice con gli Stati Uniti sulla crisi Ucraina, i mercati hanno preso la via del ribasso. I listini azionari sono scesi per tutta la giornata con cali che hanno superato anche il 2%. Cosa potrebbe accadere alle Borse europee e a Piazza Affari oggi e nelle prossime sedute?

Si prospetta una giornata nuovamente difficile per le Borse. Ieri il Presidente Putin ha tenuto un discorso alla Nazione in cui ha riconosciuto l’indipendenza del Donbass. Questo atto alza ulteriormente la tensione internazionale. L’UE ha minacciato sanzioni e gli USA hanno minacciato un bando agli investimenti in quella regione.

La Borsa russa ieri ha offerto un assaggio di ciò che potrebbe accadere se Mosca invaderà l’Ucraina. Rullano i tamburi di guerra e i due principali indici azionari russi, l’Rtsi e il Moex, sono crollati del 13% e del 10%. Le possibili sanzioni potrebbero essere devastanti per l’economia di Mosca. Ecco perché ieri i due listini hanno avuto il calo peggiore degli ultimi anni.

Rullano i tamburi di guerra sulle Borse e a Piazza Affari il rischio di crollo è appeso a questo filo

Ci potrebbero essere anche forti ripercussioni per l’economia europea soprattutto per quanto riguarda il comparto energetico. Un ulteriore rialzo dei prezzi di gas e petrolio, potrebbe rallentare la crescita economica. Tuttavia ieri l’indice Flash PMI Composito della Produzione nella zona Euro a febbraio è salito a 55,8 punti dai 52,3 di gennaio.

Questo è il valore più alto degli ultimi 5 mesi. Inoltre quello delle attività terziarie è salito a 55,8 punti dai 51,1 di gennaio, valore massimo degli ultimi 3 mesi. Ma l’indice Flash PMI del manifatturiero di febbraio sempre nella zona Euro, è calato a 58,4 punti, contro il precedente dato di 58,7 punti. Questo dato è il minimo degli ultimi 2 mesi.

Al termine della prima seduta della settimana l’indice Euro Stoxx 50 ha chiuso in calo del 2,2%. Parigi e Francoforte hanno chiuso in calo del 2%. La Borsa di Milano per ora resiste con le unghie e con i denti, ma il rischio di crollo è appeso a un filo. Questo filo passa per area 25.700/25.800 punti. Ieri il calo del Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) si è fermato su questo livello e nel pomeriggio i prezzi sono ritornati sopra 26.000 punti. Oggi una discesa dei prezzi sotto questa soglia spingerà l’indice maggiore di Piazza Affari a 25.500 punti. Ma la discesa potrebbe continuare fino a 25.000 punti. Le note positive arriveranno per il nostro indice solamente se i prezzi si manterranno sopra 26.000 punti, magari chiudendo in zona 26.400/26.500 punti.

Oggi tra gli appuntamenti importanti della giornata da segnalare alle 16.00 italiane il rapporto sulla fiducia dei consumatori USA a febbraio.

