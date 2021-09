L’allattamento al seno è un’esperienza unica che permette di stabilire un profondo e potente legame fra la madre e il suo piccolo. Il latte materno è la migliore fonte di sostentamento per il bambino, contiene tutti i nutrienti necessari perché cresca sano e forte. È un alimento completo nonché il gesto d’amore per eccellenza, indispensabile anche per una sana crescita psichica.

Difficoltà nel produrre latte dal seno materno

Non sempre però l’allattamento risulta essere un percorso privo di ostacoli. La produzione di latte subisce variazioni che possono dipendere dall’alimentazione, da quanto la madre riposa o dalla sua serenità mentale oltre che fisica. È importante, infatti, che abbia un’alimentazione variegata affinché il latte sia ricco e sostanzioso, che si idrati correttamente e che dorma bene.

Altrettanto importante però è la suzione. La produzione di latte è legata principalmente a quanto e come il bambino succhia: più ne richiede più ne produce. Per questo motivo, medici ed ostetriche consigliano apertamente l’allattamento a richiesta soprattutto nel primo periodo affinché possa aiutare la montata lattea. Per favorirne ulteriormente la formazione o mantenere una consistente produzione di latte esistono anche alcuni rimedi regalati direttamente dalla natura.

Ecco alcuni rimedi semplici e naturali per aumentare la produzione di latte e favorire un allattamento sereno

La produzione di latte materno può essere stimolata dal consumo di piante dalle proprietà galattogoghe e non solo. Esse migliorano la qualità del latte e, oltre che agevolarne il flusso, possono pure agire positivamente sul bambino limitando disturbi come ad esempio le coliche gassose.

È comunque importante, dato che alcune erbe possiedono anche altre caratteristiche, consultare il proprio medico e farsi consigliare su come utilizzarle al meglio.

Di seguito, ecco alcuni rimedi semplici e naturali per aumentare la produzione di latte e favorire un allattamento sereno:

Galega: è una pianta ricca di vitamina C. I suoi principi attivi, stimolando la liberazione di prolattina, favoriscono la secrezione del latte e lo rendono più nutriente. Inoltre migliora l’ossigenazione dei tessuti aiutando la circolazione sanguigna della ghiandola mammaria;

Cardo Mariano: favorisce la produzione di latte grazie all’azione benefica sui tessuti del seno, aiuta a mantenere il giusto equilibrio ormonale ed ha qualità disintossicanti;

Finocchio: allevia gli spasmi intestinali, ha un’azione depurativa e digestiva e aiuta indirettamente a calmare le coliche dei neonati;

Camomilla: ha un effetto calmante su mamma e bambino favorendo un buon riposo.

Queste erbe, consumate con moderazione, nelle giuste dosi ed anche miscelate fra loro, possono essere un vero e proprio toccasana per la produzione di latte materno. Allattare il bambino è utile, oltre che a nutrirlo, a donargli calma e serenità. La suzione infatti stimola anche la produzione di serotonina: l’ormone della felicità … quella del proprio figlio!