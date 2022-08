L’oroscopo non ci lascia mai soli e ci tiene compagnia anche durante il mese più caldo dell’anno. Ad agosto molti si preparano a fare le valigie; i più fortunati sono già coi piedi in ammollo sul bagnasciuga. In ogni caso, anche in vacanza cullati dalle onde del mare ci farà piacere leggere le previsioni.

Nella settimana dall’8 al 14 agosto le novità non mancheranno. Quello che sappiamo è che sarà un oroscopo generoso per 3 segni zodiacali. La calura estiva non li preoccupa, anzi, dà loro una spinta verso la pace e la serenità. Per scoprire chi sono i fortunati dei prossimi giorni ci basterà proseguire nella lettura.

Problemi per l’Ariete

Agosto potrebbe segnare la fine del periodo d’oro per il segno dell’Ariete. Le belle soddisfazioni avute fino a poco fa potrebbero d’un tratto lasciare il posto a qualche noia di troppo. L’amore non sarà dei migliori, anche se gli scambi d’effusioni col partner non mancheranno. A preoccupare ci sarà, però, soprattutto il lato economico e sociale.

Per fortuna, la prossima settimana almeno i sentimenti si intensificheranno. Si prospetta un piccolo recupero che potrebbe migliorare l’umore e la voglia di fare.

Oroscopo generoso per 3 segni zodiacali e Ferragosto in forma

Contrariamente alla situazione dell’Ariete, agosto riserva fortuna ad altri segni zodiacali. Uno su tutti è il Leone, che anche nei prossimi giorni potrà contare sull’appoggio dei pianeti. Mercurio e Venere nel segno della Vergine daranno l’impulso per attivarsi e mettersi in gioco. Anche Marte, dopo aver causato qualche problema a luglio, avrà un influsso positivo che farà stare bene. Chiude in bellezza il Sole nel segno, pronto a distribuire energia a più non posso.

Cancro

Buona settimana anche per questo segno d’Acqua. Dall’8 agosto si avrà una grande capacità di comunicazione, con la quale ci si farà capire dal prossimo. Venere e Mercurio apriranno le porte al dialogo, e sul lavoro si aumenterà la produttività. Le idee scorreranno come un fiume in piena nella testa, ma non resteranno incompiute. Marte garantirà i giusti stimoli per mettere in pratica quanto pensato. Le coppie potrebbero finalmente chiarirsi; i single, invece, saranno audaci e pronti all’avventura.

Scorpione

La settimana alle porte trascina via con sé le tensioni lavorative accumulate nei giorni precedenti. Marte, che fino a poco prima spronava incessantemente a dare il meglio di sé, uscirà dal segno. Questo significa che ci si sentirà liberi dal bisogno di dimostrare quanto si vale.

Si aprirà la mente e si avrà la predisposizione a parlare e discutere apertamente col prossimo. L’amore brillerà tra il 10 e l’11 agosto, con la Luna a favore. L’influsso di Venere porterà vento di passione e incontri promettenti in chi ancora cerca l’anima gemella.

