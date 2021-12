La scelta di film da guardare in streaming è davvero sconfinata. Ciascuna piattaforma, infatti, propone un sacco di cose da vedere in esclusiva e starci dietro diventa piuttosto difficile. Per queste ragioni, spesso è meglio seguire qualche consiglio, che può indicarci qualche bel film da mettere nella nostra lista di quelli da vedere.

Oggi diamo proprio un’indicazione che potrebbe essere utile. Vedremo un film molto originale che però non tutti conoscono. Incontreremo mistero ed emozioni in questo film bellissimo ma che non tutti conoscono finalmente disponibile in streaming.

Il film sulla vita dell’artista

Ci sono alcuni artisti che tutti conoscono almeno di nome, e che hanno fatto la storia. Uno di questi è Vincent Van Gogh, personaggio davvero unico e con una personalità complessa. Una persona di questo calibro è ovviamente perfetta per dedicarci un bel film, che ne approfondisca le qualità.

Su Amazon Prime Video è disponibile “Loving Vincent”, opera che si propone proprio di parlare di questo grandioso artista, tuttavia, non si tratta semplicemente di un film biografico, in cui si cerca di ricostruire la vita di Van Gogh. Si tratta di qualcosa di molto più “artistico”, ispirato proprio ai quadri del pittore.

La più grande particolarità di “Loving Vincent” è quella di essere un film d’animazione unico nel suo genere. Infatti, è disegnato in uno stile che si ispira a quello del celebre artista. Ciascun fotogramma di “Loving Vincent” cerca quindi di riprendere le pennellate di Van Gogh e crea così l’atmosfera perfetta per parlare della sua vita.

Non è solo lo stile ad essere fantastico, ma lo è anche la trama, che è ricca di mistero. Essa parla di un postino che quasi un anno dopo la misteriosa morte del pittore, deve consegnare la sua ultima lettera.

Questa lettera è indirizzata al fratello, Theo Van Gogh, che vive a Parigi. Il postino, però, scopre che anche Theo è morto e di qui decide di iniziare ad investigare sulla morte di Vincent. Sarà morto suicida o è stato ucciso? Gli enigmi si moltiplicano in questa grande opera che sembra dipinta su tela.

Questo film ha avuto un successo commerciale modesto, però è stato molto apprezzato da diversi critici, che l’hanno nominato a parecchi premi. Ha anche ricevuto la prestigiosissima nomination come Oscar al miglior film d’animazione, perdendo, però, contro “Coco” della Pixar.

