L’allenamento richiede sempre una corretta pianificazione per ottenere i migliori risultati. Scegliere un momento della giornata da dedicare alla propria attività preferita è un’occasione per dedicare del tempo a sé. Chi desidera diminuire il proprio peso e sbarazzarsi dei chili di troppo, potrebbe ottimizzare gli sforzi con la camminata? Ecco qual è l’ora della giornata perfetta per camminare e dimagrire velocemente ottenendo un fisico più tonico e asciutto.

Qual è l’obiettivo?

Non è sempre facile scegliere l’orario in cui praticare sport o una piacevole camminata. Molti sono condizionati dall’orario di lavoro o dagli impegni della famiglia. Tuttavia, con una buona gestione del tempo, non diventa impossibile ritagliarsi mezz’ora per il proprio allenamento. Ma a che ora è meglio dedicarsi alla propria camminata per perdere peso in breve tempo? In questo senso esistono diversi orientamenti che prevedono orari diversi in base all’obiettivo che si desidera raggiungere. Ci si allena per aumentare la forza e la massa muscolare? Oppure per la resistenza? O lo scopo della camminata è eliminare qualche chilo in più accumulato durante l’inverno?

Ecco qual è l’ora della giornata perfetta per camminare e dimagrire velocemente ottenendo un fisico più tonico e asciutto

Se lo scopo della camminata è quello di scendere di peso, allora l’ora che si potrebbe preferibilmente scegliere è quella mattutina secondo alcuni esperti. Gli studiosi confermano che un allenamento di breve durata e bassa intensità, come la camminata, si può praticare anche a digiuno. In questo modo il corpo trae energia dai depositi di grasso e favorisce la diminuzione ponderale. Sono molti gli studi scientifici che confermano l’efficacia di un allenamento non intenso a digiuno allo scopo di perdere chili. L’esercizio moderato a digiuno favorisce la lipolisi e stimola anche l’ossidazione dei grassi periferici con una conseguente perdita di peso. Quindi, una camminata non impegnativa e con un effetto brucia-grassi al mattino potrebbe essere la soluzione ottimale per far scendere l’ago della bilancia.

Attenzione a non digiunare se la tipologia di allenamento è ad alta intensità invece. In questo caso l’assenza di scorte energetiche potrebbe causare una improvvisa stanchezza e perdita di energia. La ragione risiede nella improvvisa riduzione delle riserve di glicogeno e di glucosio che sono la principale fonte di energia per cervello e muscoli. In alcuni casi c’è chi suggerisce di fare una colazione molto leggera prima di iniziare ad allenarsi ed un’altra altrettanto leggera alla fine della sessione. Ecco qual è l’ora della giornata perfetta per camminare e dimagrire velocemente ottenendo un fisico più tonico e asciutto dunque. Naturalmente, è sempre utile valutare l’alternativa migliore per il proprio fisico insieme ad un medico o specialista evitando le misure fai-da-te.

