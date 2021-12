Sono passati quasi due anni da quando la pandemia è scoppiata nel nostro Paese ed ancora siamo in uno stato di emergenza sanitaria e non solo. Sebbene nei mesi siano giunti numerosi aiuti economici che hanno interessato, di volta in volta, le varie categorie lavorative, altri sussidi sono in arrivo.

Questa volta non si tratta di un Bonus statale ma di un fondo regionale che interessa un’ampia platea di possibili beneficiari. Manca poco alla chiusura dei termini del bando e chi non ha ancora presentato domanda potrà farlo nei prossimi giorni. Lavoratori e tirocinanti potranno richiedere 600 euro a fondo perduto entro il 21 dicembre in questi casi.

Quali sono le agevolazioni in arrivo e quali quelle in scadenza

Il 2021 sembra ormai volgere al termine e in questa fase di passaggio ci sono Bonus che stanno per scadere ed altri di cui già si conoscono alcuni dettagli. Chi ha figli potrà accedere alle nuove misure economiche statali che si rivolgono ad una vastissima platea di potenziali richiedenti. Ci sono famiglie che potranno ricevere assegni INPS da 500 euro mensili affrettandosi a presentare domanda dal 2022. Chi, invece, punta a non farsi sfuggire l’ultima possibilità per richiedere dei Bonus che nel 2022 scompariranno, potrà presentare domanda entro la fine del mese. In questo caso, è possibile richiedere un Bonus oltre gli 800 euro riservato a famiglie con nuovi nati. Se queste sono delle indennità erogate direttamente dall’Istituto di Previdenza Sociale, ve ne sono altre gestite direttamente dalla Regioni. In questo caso, è utile consultare i relativi bandi e requisiti richiesti.

Lavoratori e tirocinanti potranno richiedere 600 euro a fondo perduto entro il 21 dicembre in questi casi

La Regione Piemonte ha deciso di riservare ai residenti un contributo del valore di 600 euro che si potrà richiedere entro il 21 dicembre 2021. È riservato ai contribuenti esclusi dai precedenti ammortizzatori sociali o che hanno subìto una riduzione della retribuzione o cessazione lavorativa tra marzo e maggio 2020.

I potenziali beneficiari sono i lavoratori domiciliati o residenti in Piemonte almeno da marzo 2020. In particolare, si tratta di lavoratori che sono rimasti senza ammortizzatori sociali di tipo previdenziale o assistenziale. Altri possibili beneficiari sono i lavoratori degli appalti di pulizie, servizi educativi, poli museali che hanno percepito prestazioni previdenziali o assistenziali in misura residua. L’agevolazione si estende inoltre ai lavoratori occasionali con reddito sotto i 5.000 euro. Essi devono risultare non iscritti a Gestione Separata e non aver percepito prestazioni assistenziali o previdenziali nel periodo indicato. Medesimo accesso spetta ai lavoratori stagionali che sono rimasti esclusi dai vari contributi a fondo perduto precedenti.

Infine, il contributo spetterà anche ai tirocinanti che svolgevano un tirocinio in Piemonte che è stato interrotto prima della scadenza naturale nel periodo marzo-maggio 2020. Ecco una sintetica panoramica dei potenziali richiedenti. Per inoltrare l’istanza e verificare l’effettivo possesso dei requisiti è necessario consultare il bando della Regione Piemonte sul quale sono presenti tutte le informazioni dettagliate. La data di chiusura dell’inoltro delle domande è fissata al 21 dicembre 2021 ore 12:00.

