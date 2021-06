Per avere un terrazzo o un giardino verde e rigoglioso per tutta l’estate, è fondamentale bagnare le piante nel modo corretto. Infatti, se si bagnano troppo non va bene, troppo poco e seccano.

Ma un’altra considerazione da fare e che è forse la più importante, è a che ora bagnarle. Continuando a leggere vedremo qual è il momento della giornata in cui bagnare le piante.

Ecco qual è il momento migliore della giornata per bagnare le piante d’estate

Quando le giornate si allungano ed il caldo inizia a farsi davvero sentire, le piante rischiano seriamente di subire danni. Infatti, se non ricevono sufficiente acqua, non solo smettono di produrre nuovi fiori e foglie per risparmiare, ma rischiano di morire.

Inoltre, un errore comune è quello di bagnare le piante nel corso della giornata, magari nelle ore più calde. C’è chi crede che facendo così le si aiuti a resistere meglio al caldo. Ma in realtà rischia di uccidere le piante, perché l’acqua si scalda troppo e danneggia le radici. Inoltre, con le alte temperature gran parte dell’acqua evapora, e quindi spesso le piante non ricevono sufficiente idratazione.

Bagnare le piante alla sera

Ecco qual è il momento migliore della giornata per bagnare le piante d’estate per averle sempre rigogliose e piene di energia. In effetti, irrigando le piante alla sera, l’acqua non evaporerà tanto come in pieno pomeriggio, e le piante riceveranno l’agognato ristoro dopo ore di caldo.

In più, è molto importante bagnare non solo la terra, ma ogni parte della pianta. Per cui, bagnando fiori, foglie e tronco, la pianta sarà più forte ed in salute.

Oppure, se la sera non ci fosse possibile bagnarle la sera o una volta al giorno non bastasse, si possono innaffiare anche al mattino presto.

Facendo così, le nostre piante supereranno senza problemi l’estate e continueranno ad essere in salute e rigogliose.

