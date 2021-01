Detox, sempre detox. Soprattutto dopo le feste non si sente parlare d’altro.

Siamo tutti intenti a perder peso e a disintossicarci dai bagordi del Natale.

Probabilmente ci sentiamo appesantiti e abbiamo deciso di dare un taglio a fritture, dolci, alcolici e piatti elaborati. Così, ci siamo anche cimentati nella ricerca di tisane miracolose e integratori che permettono al nostro corpo di tornare in piena forma. Va tutto bene, ma quanto ci costa questo scherzetto? E il “costo” lo intendiamo non solo in termini monetari, ma anche di sacrifici.

È pur vero che bisogna fare delle rinunce e degli sforzi, ma nemmeno sfiorare il limite dell’esaurimento.

E poi, andiamo al punto fondamentale. Aver speso 100 euro in erboristeria o in farmacia, sarà efficace come sperato?

È tutto molto relativo

Ebbene sì, è tutto molto relativo. C’è chi si imbottisce di pillole dagli effetti miracolosi, ma continua a sentirsi gonfio e pesante. Tra l’altro, un abuso di drenanti o farmaci salva linea potrebbe avere delle controindicazioni da non sottovalutare (è bene leggere sempre il foglietto illustrativo).

Ci si chiede dunque quale sia il motivo di tutto ciò e quale sia la soluzione. Ecco qual è il metodo più efficace per depurare l’organismo: l’acqua. Da sempre si sente parlare dell’importanza di bere due litri d’acqua al giorno per i suoi svariati benefici. E probabilmente, se gli esperti della salute arrivano quasi a “divinizzarla”, un motivo ci sarà. Difatti, migliora le funzioni intestinali, circolatorie, addirittura respiratorie.

Ma accanto a tutto questo, una delle principali funzioni dell’acqua è proprio quella di disintossicare l’organismo.

Semplice ed economico

Perché spendere tantissimi soldi per integratori o farmaci che possono anche avere ripercussioni negative sulla nostra salute, quando basta una bottiglia d’acqua?

Se si avverte un senso di pesantezza e gonfiore, si sconsiglia l’acqua frizzante che potrebbe acuire il problema. Meglio quella naturale, preferibilmente minerale.

L’acqua è un’alleata della salute e del benessere di ciascuno di noi, anche se spesso non ci accorgiamo della sua grande utilità e ricchezza.

Ecco qual è il metodo più efficace per depurare l’organismo, ma anche il più semplice ed economico (e senza controindicazioni!).