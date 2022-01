Ecco qual è il metodo per sapere con chi una persona chatta e scambia foto e video su WhatsApp

Esistono diversi modi per sapere se due persone parlano su WhatsApp e stanno in costante contatto. Si possono, infatti, installare delle app spia, talune delle quali a pagamento, ma questi non sono gli unici metodi possibili. Naturalmente, come si sa, spiare gli altri a loro insaputa, oltre ad essere scorretto, può integrare un reato. Nella specie, abbiamo, a seconda del tipo di condotta, quelli di cui agli artt. 615 bis e seguenti del codice penale. Tuttavia, ci sono dei casi in cui “lo spiare” può reputarsi plausibile. Ciò accade quando, ad esempio, si abbia necessità di controllare il proprio figlio minorenne, che stia prendendo una brutta piega.

Tanto premesso, cerchiamo di capire qual è la procedura per scoprire con chi, la persona che ci interessa, chatta. Il primo metodo consiste nel visualizzare l’applicazione WhatsApp sul telefono della persona da controllare. Ivi si andrà a guardare nella lista di contatti, che è ordinata in base alla quantità dei dati scambiati.

Procedura sia su iPhone che su Android per sapere con chi chatta

Per effettuare il controllo anzidetto su un telefono iPhone, seguiamo questa procedura. Anzitutto, apriamo WhatsApp e seguiamo le voci: Impostazioni > Spazio e dati > Gestisci spazio. A quel punto, si apre una schermata dove è possibile vedere lo spazio utilizzato e quello libero. Si possono, altresì, controllare quali sono gli elementi più pesanti e quelli inviati più volte. Poi, nella schermata sottostante, si trova l’elenco delle chat. Sicché, ecco qual è il metodo per sapere se il controllato chatta con una persona specifica.

Lo individueremo proprio in base alla mole dei dati inviati e ricevuti. In più, si può andare su “Cerca” e nella lista si visualizzeranno anche le conversazioni archiviate. Per effettuare, invece, il controllo su Android, il procedimento da seguire è il seguente: aprire WhatsApp, poi andare su “utilizzo dati” e premere su “gestisci spazio”. Anche qui, nella parte bassa della schermata, apparirà l’elenco dei contatti, ordinati in base alla mole di media inviati e ricevuti.

Ecco qual è il metodo per sapere con chi una persona chatta e scambia foto e video su WhatsApp

Il secondo metodo che spiegheremo si basa sull’utilizzo di WhatsApp Web, l’applicazione che consente di utilizzare la messaggistica istantanea dal PC. Oppure, lo si può usare dal sito, senza smartphone ma anche dallo smartphone. In tal caso, occorrerà effettuare i seguenti passaggi.

anzitutto, bisogna accedere a WhatsApp Web e ricordarsi di spuntare l’opzione “resta connesso”; poi aprire il WhatsApp sul telefono da controllare, andare su Impostazioni e cliccare su WhatsApp Web; a quel punto, dobbiamo scansionare il QR Code, per stabilire una connessione tra lo smartphone da controllare e WhatsApp Web da noi scaricato; infine, associati i due dispositivi, sarà possibile visualizzare tutto ciò che succede sul WhatsApp dell’altra persona, insomma spiarla a tutto tondo.

