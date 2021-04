Uno degli aspetti peggiori delle diete è l’assenza di alcool. Non che questo crei grandi problemi a prescindere, ma a volte si ha proprio bisogno e voglia di un cocktail. Anche solo per spezzare la routine, per festeggiare qualcosa, per un aperitivo un po’ più particolare.

Ma ecco la soluzione giusta per rispondere a tutte queste esigenze. Il cocktail per chi vuole mantenere la linea, facile da fare a casa e super buono. Basteranno pochi ingredienti e uno shaker e si potrà finalmente fare un happy hour come se la pandemia non fosse mai esistita.

Come prepararlo

Per prepararlo bastano pochi e semplici passi. Mettere in uno shaker 7 cucchiai di succo di limone e di pompelmo, 10 cucchiai di miele e quanto basta di scorza di limone e di basilico. Questo quantitativo sarà sufficiente per 6 bicchieri abbondanti.

È un cocktail prettamente estivo e rinfrescante. Il sapore è ovviamente dolce ma la presenza del basilico lo rende più aromatico e sicuramente originale. Le foglie di basilico si possono anche utilizzare per decorare il bicchiere. Come la scorza del limone. Per chi preferisce il lime si può sostituire con questo elemento.

Perché è ideale per chi vuole mantenere la linea?

Non contenendo alcool è adatto per chi vuole rimettersi in forma o mantenere quella che ha raggiunto. Le calorie per ogni bicchiere si possono contare per un massimo di 170, non rientrando tra le bevande da evitare assolutamente.

Inoltre, i suoi ingredienti, oltre a renderlo davvero buono, gli donano proprietà importanti. Il basilico è un antiossidante e antinfiammatorio, ricco di vitamina C e K. Contiene anche rame, calcio, manganese e ferro. Il pompelmo è ricco di sali minerali, potassio e anche lui di vitamina C, viene spesso inserito nelle diete in quanto aiuta ad accentuare la perdita di peso.

Il miele inoltre è molto meno ricco di calorie in confronto ai suoi amici dolcificanti, un 33% in meno. Per questo spesso consigliato come sostituto dello zucchero. E il limone si sa, ricco di vitamina C e B aiuta l’organismo in moltissimi modi, dalla nutrizione della pelle ad essere considerato un alleato del sistema immunitario. Ecco perché questo è il cocktail per chi vuole mantenere la linea, facile da fare a casa e super buono.