Nel mondo del fai da te, le sorprese di certo non mancano. La società si sta evolvendo verso un mondo sempre più green e ci adattiamo anche noi alla tendenza ecologica. Cerchiamo ormai ovunque dei consigli per prendersi cura del proprio corpo a 360° gradi utilizzando prodotti naturali. Così come cerchiamo di pulire la nostra casa sempre con prodotti ecologici.

Il fai da te vuol dire anche riciclare. Infatti, ormai si ricicla proprio di tutto per dare un tocco di originalità alla casa e al giardino. Basta la fantasia, la creatività e gli strumenti adatti.

Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo trattato tanti articoli riguardanti varie idee su come riciclare gli oggetti che non ci servono più. Ecco perché tutti non buttano più i rotoli di carta igienica grazie a queste tre idee di riciclo creativo.

1) Porta accessori

Un modo estremamente unico per riciclare il rotolo di carta igienica è farlo diventare un porta accessori. Cinte, sciarpe, foulard e cravatte potranno comodamente posizionarsi all’interno occupando minor spazio nell’armadio. Prendiamo un rotolo di cartone e lo pressiamo per appiattirlo. Lo tagliamo a tocchetti della stessa misura e solo in una parte del pezzo mettiamo la colla a caldo. Prendiamo una gruccia e attacchiamo le parti con la colla alla base di questa, uno accanto all’altro. Appendiamo la gruccia e anche tutti gli accessori per guadagnare uno scaffale in più.

2) Porta spago

Quanto è fastidioso trovare lo spago tutto aggrovigliato? Per fortuna c’è una soluzione. Prendiamo i nostri rotoli di carta igienica e facciamo un piccolo taglietto nella parte superiore di una sola parte del rotolo. Attorcigliamo lo spago e la sua parte finale la appunteremo nel taglietto in modo tale da non srotolarsi.

3) Porta trucchi

Capita che non c’è spazio sufficiente nella zona beauty della propria camera o del bagno. Nessun problema perché il rotolo di carta igienica può essere usato come porta trucchi colorato e originale. Scegliamo una carta colorata da collage o da origami o la carta regalo e ricopriamo il rotolo, sigillandola con un nastro adesivo colorato. Poi prendiamo un cartone e con l’aiuto di una ciotola tracciamo con la matita un cerchio. Ritagliamo il cerchio e lo ricopriamo con la carta colorata. Con la colla attacchiamo i rotoli riciclati sopra il cerchio e così avremo un bellissimo porta trucchi da mettere nell’area make-up.

Ecco perché tutti non buttano più i rotoli di carta igienica grazie a queste tre idee di riciclo creativo.