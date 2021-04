Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo parlato tante volte di come riciclare oggetti per arredare la nostra casa e dare un tocco di vivacità e originalità. Caratteristiche necessarie in tempi come questi, dove il lockdown ci costringe a trascorrere più tempo dentro casa. Quale miglior occasione di questa per “cambiare” qualche pezzo di arredamento?

Sicuramente cambiare qualcosa in casa rappresenterebbe un modo per divertirci, passare il tempo e sgombrare la mente. Sarebbe anche una buona idea per alleviare giusto un po’ la pesantezza di questi giorni di chiusura. Non butteremo più i vecchi giocattoli dopo aver scoperto le 3 idee geniali per riciclarli e rendere originale la nostra casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La testa di una bambola come porta piantine

Per chi è originario della Sicilia, conosce bene le Teste di Moro. Fatte artigianalmente, ogni pezzo è unico e ovviamente ha un suo costo. Sono usate per abbellire la casa ma anche come porta piante. Sono talmente belle che ognuno ne vorrebbe almeno una. La testa di una bambola potrebbe essere un’alternativa.

Si prende dunque la testa di una bambola di medie dimensioni priva di capelli artificiali. Dopo di che, si taglia la parte superiore, all’altezza della fronte con un taglierino e si passa la colla a caldo alla base del collo o sotto il mento. Successivamente, bisogna attaccarla su un piattino e verniciarla dello stesso colore del piattino con lo spray. Ed ecco che si avrà un porta piantine che ricorderà, più o meno, una Testa di Moro.

Animale di gomma come reggilibri per mensole

Tutti abbiamo in casa un giocattolo di gomma a forma di qualsiasi animale. È proprio quello che fa a caso nostro. Si deve tagliare a metà, quindi deve essere di media grandezza. All’interno delle due parti vanno inserite delle piccole pietre per dare il peso necessario, mentre il bordo di entrambe deve essere cosparso di colla a caldo. Sia l’una che l’altra parte devono essere attaccate ad una base di legno quadrata. Verniciamo con qualsiasi colore si voglia. Nella mensola, posizioniamo la parte superiore dell’animale a sinistra, seguita dai libri, e la parte inferiore a destra che regge tutto. Ecco un’originale reggilibri per mensole.

Peluche come ferma tenda

Teneri e morbidi, li abbracciavamo anche a letto perché ci sentivamo meno soli. Adesso è possibile usarli per abbracciare qualcos’altro: le tende. Nel braccio destro del peluche andiamo a cucire un bottone, meglio se di grandi dimensioni. Mentre in quello sinistro un elastico piegato, le cui estremità dovranno essere cucite insieme. Posizioniamo il peluche sulla tenda, attacchiamo l’elastico al bottone ed ecco un simpatico e “coccolone” ferma tenda.

Ecco perché non butteremo più i vecchi giocattoli dopo aver scoperto le 3 idee geniali per riciclarli e rendere originale la nostra casa.