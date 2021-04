Succede veramente spesso che magicamente sui capi si trovino dei buchi. Subito si pensa allora alle tarme nell’armadio, e invece no: potrebbe essere la lavatrice. Quindi, se si hanno i vestiti improvvisamente bucati, potrebbe essere colpa della lavatrice e non delle tarme.

Ma come può essere colpa di questo elettrodomestico?

La colpa, infatti, non è della lavatrice in sé, ma sia di come viene utilizzata sia dell’età di questa. Ci sono dunque delle piccole accortezze da mettere in atto per evitare che i nostri vestiti improvvisamente si buchino in lavatrice.

Vestiti improvvisamente bucati, potrebbe essere colpa della lavatrice e non delle tarme

Molto spesso quindi siamo proprio noi gli artefici di questi mini fori che si trovano sui vestiti. Ovviamente nulla di volontario, magari siamo sovrappensiero quando carichiamo la lavatrice e quindi non ci accorgiamo di alcune piccole cose, che però rovinano i capi. Quindi quando carichiamo la lavatrice facciamo sempre attenzione a queste piccole e semplice regole.

Mai più buchi sui capi

Il primo motivo per cui si possono creare dei fori è legato all’età della lavatrice. Questa infatti a lungo andare potrebbe trasformare quei piccoli buchi all’interno del cestello in delle piccole lame che vanno a tagliare i tessuti.

Quindi ogni anno è sempre buona usanza passare una mano all’interno del cestello e controllare bene la superficie. Ovviamente questo procedimento si può fare anche ogni volta che la si pulisce. Si passa dentro la mano e si sente se è tutto liscio.

È importantissimo anche controllare le tasche dei capi che si lavano. Per due motivi: il primo perché gli oggetti potrebbero rompere la lavatrice; il secondo perché chiavi o accendini potrebbero rovinare i tessuti.

Ultima grande accortezza è quella di scegliere il programma giusto. Cerchiamo sempre di rispettare i tessuti e di non stressarli. Seguiamo sempre ciò che c’è scritto sull’etichetta, in questo modo rispetteremo il capo e la sua composizione.

