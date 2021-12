È probabilmente la domanda più gettonata di questo periodo, una domanda che in tanti odiamo. La classica frase “cosa fai a Capodanno” ci perseguita per settimane fino al 31 dicembre. Non solo per decidere il da farsi, se prenotare in anticipo e sfruttare qualche offerta. Ma anche su cosa indossare nella notte più sfavillante dell’anno.

C’è chi preferisce passarlo in famiglia, chi in una baita tra la neve e chi invece adora le feste e i veglioni. Il Capodanno è una festa che si può vivere in tantissimi modi diversi a seconda dei propri gusti. C’è da dire però che soprattutto le donne ci tengono molto a “vestirsi a festa”, anche tra i monti più sperduti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

È quasi tempo di festa quindi ecco 3 look incredibili per un Capodanno con il botto

Per questo motivo indossare l’outfit giusto può fare tutta la differenza del Mondo. Magari siamo single e vogliamo fare conquiste sotto il vischio, oppure sedurre la nostra dolce metà. Il problema che ci si pone ogni volta però riguarda il freddo. Vestirsi in modo scintillante o preferire la comodità? L’eterno dilemma di tutte le donne a cui oggi proveremo a dare una risposta.

Cominciamo con un look sicuramente stupendo ma che non possiamo definire caldo. Un bel vestito lungo avvitato, magari modello chemisier che va molto di moda al momento. Spalline rigorosamente anni ’80 e manica a 3 quarti per coprirci un po’. Spacco vertiginoso per chi vuole osare un po’ di più e scollatura a V profonda. Per il colore dell’abito con il nero non si sbaglia mai. Ma possiamo anche optare per un bel verde intenso o ottanio, con glitter per ravvivare la serata.

Non solo vestito lungo

Se l’abito lungo ci sembra un po’ troppo, soprattutto se non andiamo ad una cena di gala ecco cosa indossare. Sandalo gioiello con calze velate, una splendida gonna nera altezza ginocchio e a sirena. Oppure un capo evergreen, gli “skort” o gonna pantalone. Li abbiamo sempre amati perché pratici ed eleganti ed ecco che finalmente tornano di moda. Completiamo con una canotta in seta con sopra un cardigan con paillettes color oro. Cappotto avvitato per stare al caldo quando siamo all’esterno e siamo pronte a festeggiare.

Ultima opzione molto più comoda e adatta a chi soffre il freddo sono i pantaloni a palazzo. Vita alta o media, taglio aderente fino a metà coscia per poi finire con una gamba larga. Il colore? Dorato o argentato, anche in velluto non solo viscosa. Decolleté a punta per slanciare la figura e un bel top satinato o in pizzo nero.

Abbiamo visto che è quasi tempo di festa quindi ecco 3 look incredibili per un Capodanno con il botto. Non solo vestiti lunghi e macchinosi, quest’anno è proprio l’anno dei pantaloni. Estremamente comodi ma eleganti e formidabili se abbinati nel modo giusto.

Approfondimento

5 cose indispensabili da avere nell’armadio che dureranno anni e che ameremo sia a 20 che a 50 anni