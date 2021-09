Se si è alla ricerca di un piatto con cui conquistare il cuore degli ospiti, la pasta al forno è ciò che serve. A pasta è uno dei piatti più famosi al Mondo ed è uno dei simboli dell’Italia di cui andare fieri e orgogliosi.

Esistono infiniti modi per preparare la pasta e decine di metodi per prepararla al forno. Questo particolare metodo di cottura permette di ottenere pietanze ricche, saporite e cremose. Vediamo quindi 3 varianti squisite e perfette per ogni palato per preparare questo piatto unico al Mondo.

3 varianti squisite per la pasta al forno semplici da preparare e buone da gustare

La prima di queste 3 varianti è la pasta gratinata con spinaci. Questo piatto unisce il gusto intenso di vari formaggi con la delicatezza degli spinaci. Per prepararla, serviranno rigatoni, spinaci freschi, gorgonzola dolce, panna fresca liquida, formaggio grattugiato e spezie varie. Per la preparazione, si procede come sempre infornando la pasta al dente con tutti gli altri ingredienti, dopo averli mescolati per bene. Si consiglia di cuocere in forno preriscaldato a 180 °C per 30 minuti, fino a quando non si formerà una deliziosa gratinatura in superficie.

Questa ricetta è perfetta anche per i vegetariani, per un pranzo in famiglia in cui si desideri soddisfare tutti.

Torta gratinata di rigatoni

Questa ricetta è amatissima dai bambini e non solo, ed è una rivisitazione della classica ricetta della pasta al forno. In questo caso, però, dopo aver cotto i rigatoni per appena 5 minuti, si dovranno sistemare in una teglia in piedi, uno a fianco dell’altro. Così facendo, il formaggio ed il ragù si infileranno nella pasta per un risultato davvero da leccarsi i baffi. In particolare, per preparare questa pasta al forno serviranno rigatoni, ragù, besciamella, mozzarella, parmigiano, olio sale e pepe.

Dopo averla cotta per circa 20 minuti a 180 °C, la torta gratinata di rigatoni sarà pronta per sorprendere ogni ospite.

Pasta al forno pesto e besciamella

Infine, l’ultima delle 3 varianti squisite per la pasta al forno semplici da preparare e buone da gustare è questa. La pasta al forno con pesto e besciamella è perfetta per portare in casa il sapore estivo del basilico, in una ricetta davvero imperdibile. Per la preparazione, come al solito cuocere la pasta al dente, per circa 5 minuti. Questa volta si consiglia di usare le penne rigate, ma anche altri tipi di pasta a piacere andranno bene. Dopodiché scolare la pasta e a parte unire la besciamella con il pesto, calcolando di usare circa 2 cucchiai di pesto ogni 500 ml di besciamella. Dopo aver amalgamato pesto e besciamella, disporre in un tegame la pasta e tutti gli ingredienti e mescolare per bene. Poi, cuocere per circa 30 minuti a 180 °C.

Con queste 3 ricette uniche e deliziose sarà semplice preparare pranzi squisiti anche senza faticare.

