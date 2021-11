Il latte certamente è uno degli elementi più apprezzati in tutto il Mondo. Oltre ad essere buono di gusto è anche salutare. Pochi però ne conoscono gli utilizzi alternativi, quelli che vanno al di là dell’uso quotidiano al mattino a colazione oppure per preparare delle torte in cucina. Proprio per questo, ecco perché sempre più persone stanno mettendo una tazzina di latte nel frigorifero.

I diversi usi

Il latte è una bevanda ricca di elementi nutritivi. Non a caso si dà ai piccoli dopo lo svezzamento, e per molti questa abitudine si prolunga anche da adulti. Non è difficile trovare delle persone anziane che ancora al mattino hanno l’abitudine di bere del latte.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

A parte questo utilizzo, il latte ha delle caratteristiche utili anche in altri campi. Nessuno potrebbe immaginare che un derivato del latte sia utile nella pulizia casalinga. Infatti non c’è più bisogno di buttare il latte scaduto perché questo è utilissimo contro il calcare. Il siero del latte infatti, è un ottimo disincrostante con la stessa capacità dell’aceto di vino.

Il latte inoltre è utilizzato per trattare i capi in pelle che hanno bisogno di riprendere morbidezza. Si utilizza insieme alla vaselina per ridare vita alla pelle smorta.

Ecco perché sempre più persone stanno mettendo una tazzina di latte nel frigorifero

Può capitare che il frigorifero, a causa dei tanti alimenti conservati dentro, possa cominciare ad emanare un odore poco gradevole. Per eliminarlo, bisognerebbe togliere tutti gli alimenti, pulire a fondo il frigorifero e poi rimettere il tutto a posto. Se non vi sono condizioni particolari che richiedono una pulizia così radicale, come macchie di colore che indicano muffe, si può procedere come segue.

Anticamente i contadini concimavano i terreni con sterco di animale, in certi casi con sterco di gallina. Quest’ultimo era un odore talmente forte e pregnante che rimaneva addosso per alcuni giorni. A quell’epoca si era soliti bere un bicchiere di latte dopo aver lavorato il terreno con lo sterco. Vi era la convinzione che il latte oltre a purificare il corpo, eliminava anche gli odori. E a quanto pare sembrava che funzionasse, se questa tradizione si è tramandata di generazione in generazione.

Per questo stesso motivo, nel frigorifero possiamo mettere una tazzina di latte, che assorbirà poco alla volta gli odori eccessivi del frigo. Naturalmente essendo una quantità piccola, andrà rinnovata ogni due o tre giorni. Utilizzeremo così un prodotto naturale, che ci aiuterà a mantenere il frigorifero senza particolari odori.