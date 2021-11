Tutti vorremmo risparmiare e pagare di meno sulle utenze di luce acqua e gas, che sono sempre a rischio di aumenti. Inoltre risparmiare oggi non è solo qualcosa che fa bene alle nostre tasche, ma è anche importante per l’economia di tutti. Ebbene sembrerà incredibile ma in molte case si consuma tanta elettricità e si pagano tanti soldi in più sulla bolletta senza saperlo.

Il risparmio certamente nasce dal corretto uso degli elettrodomestici. Tutti quanti a casa hanno questo silenzioso elettrodomestico che alla fine dell’anno ci fa pesare non poco il costo dell’elettricità.

I trucchi però ci sono per risparmiare soprattutto con la lavatrice, basta seguirli con attenzione. Se poi pensiamo a tutta la casa, allora pochi sanno del consumo silenzioso di questi apparecchi elettrici responsabili di una bolletta salata ogni anno.

Il consumo che non si vede

Gli apparecchi elettrici che abbiamo in casa hanno qualche caratteristica poco nota. Molto spesso, dopo l’uso, si lasciano in stand by, cioè si spengono senza però staccare la spina di corrente. Il classico esempio è il televisore che si trova in pausa con quella caratteristica lucetta accesa.

Così capita per la lavatrice, quando ha terminato il lavaggio, e anche per l’asciugatrice dei panni o il condizionatore d’aria. Ma ci sono anche il fornetto a microonde, le stufe elettriche, il computer e la stampante, gli altoparlanti wi-fi e così tanti altri apparecchi. Fra questi vi è la macchina del caffè a cialde. A volte si lascia accesa per non abbassare la temperatura dell’acqua.

Senza parlare dei caricabatteria dei cellulari. Ogni caricabatteria all’interno ha un piccolo trasformatore che converte la corrente elettrica per il telefono. Ebbene basta che il trasformatore sia collegato alla presa di corrente per mettersi in moto, con o senza cellulare collegato. Se perciò lasciamo il caricabatterie dello smartphone sempre collegato alla corrente di casa, questo a fine anno inciderà sulla bolletta.

Pochi sanno del consumo silenzioso di questi apparecchi elettrici responsabili di una bolletta salata ogni anno

A questo punto ci si potrebbe chiedere quanto verrebbe a costare tutto questo mondo di apparecchi attaccati ad una presa elettrica. Ebbene una macchina del caffè a 400 Watt potrebbe consumare circa 40 euro all’anno. Gli altri strumenti elettrici potrebbero arrivare a poco più di un centinaio di euro all’anno. Per un caricabatterie da cellulare si potrebbe calcolare circa 10 euro all’anno. Se sono più di uno, allora il risparmio non sarà indifferente.

In un anno si potrebbero risparmiare un centinaio di euro o più. In cinque anni diventano 500 euro. Se consideriamo che una banca dà l’1% a un conto deposito per 1 anno, allora per fare 100 euro dovremmo depositare per 1 anno circa 10.000 euro.

Conviene allora fare attenzione al risparmio. Per risolvere il problema basta attaccare ogni apparecchio elettrico ad una piccola ciabatta con interruttore. Si potrà così staccare dalla corrente ogni volta che non si usa. Questo trucchetto ci farà risparmiare non poco a fine anno.