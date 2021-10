Il mercato della telefonia mobile è cambiato davvero tanto negli ultimi anni. Parliamo proprio di telefonia mobile, perché siamo passati da cellulari grossi come telecomandi, a mini-smartphone con la potenza di una centrale elettrica. Dalla semplice telefonata, che ci sembrava però l’invenzione più importante di sempre, alla possibilità di comandare casa. Abbiamo visto passare marchi prestigiosi come la Ericsson, la Motorola, la Samsung, la Sony. Fino alle potenze moderne come Apple, Huawei, Xiaomi e via dicendo. Ma, proprio perché questo è un mercato continuamente mobile, subisce continue innovazioni. Ecco perché sempre più italiani stanno acquistando questi nuovi smartphone altamente tecnologici.

Dalla Cina l’ennesima sorpresa

Tolta la Apple, ormai i grandi numeri della telefonia si giocano quasi tutti in Oriente. Quando sembrava che Samsung fosse invincibile, ecco Huawei. Quando molti convergevano su quest’ultima, è arrivata Xiaomi. Adesso il mercato cinese sta invadendo le rivendite con la Oppo. Il suo nome è praticamente uno scioglilingua misto tra la lingua cinese e quella inglese. Però per tutti, questo colosso che vanta quasi 50.000 dipendenti si chiama Oppo. Nata come industria di lettori e prodotti audio, si è sempre più orientata verso gli smartphone. Oggi, grazie anche a una politica commerciale e a una pubblicitaria degne di nota, si sta ritagliando fette di mercato davvero importanti.

Ecco perché sempre più italiani stanno acquistando questi nuovi smartphone altamente tecnologici

Secondo i dati provenienti da Pechino, Oppo è attualmente il produttore numero 1 di smartphone in territorio cinese. Da semplice azienda di elettronica adesso vanta filiali e società di appoggio in più di 40 paesi nel Mondo. Si calcola che tra Internet e i negozi fisici, siano più di 200.000 i punti vendita in cui è possibile acquistare questa marca.

Sempre più alla stregua dei concorrenti

Come era capitato anche agli altri outsider come Huawei e Xiaomi, Oppo, partita in sordina e con prodotti alla portata di tutti, si sta inserendo anche nelle fasce di mercato più elevate. Grazie ad alcuni modelli di recentissima produzione della linea X Pro, la casa cinese presenta processori velocissimi e tecnologia all’avanguardia. Senza considerare la sempre migliore qualità delle fotografie.

Scorrendo i pareri dei clienti e dei possessori, risulta chiaro che Oppo riesca ad abbinare qualità a prezzi contenuti. Chi acquista esprime giudizi molto positivi sulla velocità di navigazione, la semplicità dei comandi e la qualità di audio e video. Da sottolineare come Oppo stia lavorando molto bene sugli equalizzatori audio che permettono di mettere in risalto anche i bassi nelle registrazioni musicali.

