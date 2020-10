In molti si chiedono quale sia effettivamente la posizione corretta per dormire. La risposta non è sempre facile, soprattutto perché, quando dormiamo, non abbiamo il totale controllo del nostro corpo. E questo può portare ad assumere posizioni che non vanno assolutamente bene per la nostra postura. Ma possiamo provare a migliorarle partendo dal modo in cui ci addormentiamo. Infatti, la posizione iniziale potrebbe influenzare quella che poi andremo ad assumere durante la notte. Andiamo allora a vedere come dovremmo posizionarci quando cadiamo tra le braccia di Morfeo.

Ecco perché non dovresti mai dormire sulla pancia

A spiegarci il motivo di questo consiglio è la Covenant Health System degli Stati Uniti. Secondo gli esperti, infatti, dormire sulla pancia è la peggior posizione per il nostro corpo. Stando in questo modo per tutta la notte, lo stomaco resta inevitabilmente compresso per diverse ore. Così, viene reso molto più facile il reflusso di acidi. E si tende anche a russare di più.

Senza contare poi i danni che stiamo causando al nostro povero collo e alla schiena. La colonna vertebrale, infatti, in questa posizione non è distesa come dovrebbe. In più, tutta la pressione che poniamo sui muscoli potrebbe causare delle infiammazioni dei nervi. Quindi, ecco perché non dovresti mai dormire sulla pancia. Le ragioni sembrano essere davvero molteplici. E anche validissime! Ma vediamo ora qual è la posizione migliore per dormire, che può apportare benefici al nostro corpo.

Quindi, come dovremmo dormire secondo gli esperti?

Secondo gli studiosi, la posizione migliore da dover assumere durante la notte è quella supina. Perciò, dovremmo dormire sulla schiena. Questo perché verrebbe completamente evitato il rischio del dolore alla colonna vertebrale e il reflusso gastrico sarebbe solo un lontano ricordo. Inoltre, pare che dormire così aiuti anche a eliminare le contratture e a riposarsi più intensamente.