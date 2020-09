Molti sono fermi ancora alla domanda: sono meglio le auto diesel o benzina? La vera domanda da farsi è però un’altra. Per quanto potremo ancora usare la nostra auto diesel? Sembra infatti che le politiche odierne ci porteranno a dover archiviare i nostri mezzi a gasolio. Se il futuro è senza carburante, con auto ibride o elettriche, tra benzina e diesel sembra vincerà la benzina. E molto presto. Ecco perché le auto diesel spariranno prima di quanto credi e bisogna acquistare auto a benzina.

Le principali differenze tra i motori diesel e i motori benzina

La differenza principale tra le auto diesel e quelle a benzina sta nel modo in cui avviene la combustione. Come ben sappiamo la benzina è altamente infiammabile. Infatti nel motore basta una scintilla per far avviare la combustione e quindi il motore. Il diesel ha invece bisogno di compressione. Questi carburanti derivano entrambi dal petrolio ma hanno livelli di raffinazione diversi. Un’auto diesel sarà inoltre più potente in salita e nelle partenze, ma ha una potenza minore della benzina quando si viaggia in condizioni normali. Anche il prezzo cambia. E in Italia il diesel costa meno della benzina. Talvolta il divario è molto ampio e si aggira intorno ai venti centesimi al litro.

Ecco perché le auto diesel spariranno prima di quanto credi e bisogna acquistare auto a benzina

Se queste differenze possono sembrare irrisorie, in realtà non lo sono. Il motore diesel è infatti più inquinante del benzina. E non di poco. Secondo l’Onu le emissioni diesel possono essere causa di cancro e malattie gravi. Il diesel sembra quindi essere destinato a sparire. E molto presto. Ma entro quando?

Secondo alcuni esperti entro dieci anni le auto diesel saranno scomparse. Altri dicono che entro il 2030 solo il 9% dei mezzi sarà diesel. Le ragioni sono chiare. Anche chi non è interessato all’ambiente sta scegliendo sempre di più mezzi a benzina. Se la benzina costa di più, queste auto possono però circolare quasi ovunque.

Nelle principali città, infatti, i blocchi del traffico interessano solo le auto a gasolio. E questi limiti non interessano solo i motori vecchi. In città come Torino e Milano infatti i blocchi a volte interessano anche i motori diesel euro5.

Ma questa non è l’unica ragione. Le case produttrici di automobili hanno smesso di produrre diesel. La Volvo non produrrà auto diesel oltre il 2021. E la FCA, la vecchia Fiat, dopo il 2022.

Il futuro è ibrido o elettrico. Chi però vuole continuare a guidare un mezzo a combustibili fossili deve optare per il benzina. E in fretta.