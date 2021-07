Moltissimi lo conoscono come rimedio per parassiti e zanzare ma non molti sanno che quest’olio è perfetto anche nella cura di pelle e capelli. Stiamo parlando dell’olio di Neem. L’olio di Neem è un olio vegetale ottenuto dalla spremitura di una pianta che viene dall’India e che si chiama Azadirachta Indica.

Le sue incredibili proprietà l’hanno reso famoso e utilizzato in tutto il mondo. È ricco di vitamine come la vitamina E e di acidi grassi essenziali. Si trova in commercio in molte erboristerie o negozi di prodotti biologici, è molto usato come rimedio naturale. Viene comunemente utilizzato per combattere parassiti nelle piante o come anti-zanzare naturale ma quest’olio è anche ampiamente utilizzato in cosmetica. Ma attenzione: non si può ingerire, si può solo utilizzare per via cutanea.

Svelate le proprietà di quest’olio portentoso perfetto per la cura di pelle e capelli

L’olio di Neem è un ingrediente comune di tutti quei prodotti per il trattamento della pelle secca. È un olio che è in grado di sigillare perfettamente la cute in modo da non far evaporare l’acqua e mantenere dunque una corretta idratazione. Se lo abbiamo in casa possiamo dunque aggiungerne qualche goccia alle nostre creme idratanti per ottenere un effetto idratazione immediato. È ottimo anche come detergente viso, sempre diluito con altri detergenti oleosi, perché è in grado di pulire a fondo la pelle ma senza mai seccarla.

L’olio di Neem è anche un validissimo alleato nella cura dei nostri capelli. È, infatti, un potentissimo antiforfora naturale. È sufficiente applicarne alcune gocce nelle mani e massaggiare il cuoio capelluto. Se questa azione si ripete nel tempo l’olio di Neem aiuterà ad eliminare la forfora esistente e a prevenirne l’insorgenza. Possiamo anche aggiungerne qualche goccia al nostro shampoo per ottenere lo stesso risultato.

L’olio di Neem, infine, è utile anche per combattere l’effetto crespo. Una volta completata l’asciugatura dei capelli possiamo passarne qualche goccia su tutte le punte per mantenere i capelli sani e disciplinati.

Ecco svelate le proprietà di quest’olio portentoso perfetto per la cura di pelle e capelli.