Diciamocelo, quante volte abbiamo descritto qualsiasi auto grossa e dalle forme squadrate dicendo che era un SUV? Gli amanti del mondo dei fuoristrada vi avranno probabilmente corretto. Sebbene questi due mezzi condividano forme, dimensioni e, a volte, anche utilizzi, in realtà sono diversi. Ecco perché o SUV e i fuoristrada non sono la stessa cosa.

Le origini di questa confusione

Perché in molti confondono SUV e fuoristrada? SUV è una sigla che sta per Sport Utility Vehicle. Questi mezzi sono, infatti, dei monovolumi rialzati spesso molto grandi. La loro forma, altezza e dimensione delle ruote spesso ricorda quella dei fuoristrada più grandi (ma non dimentichiamoci dell’esistenza di modelli piccoli come il Samurai!).

Influisce anche la pubblicità. I SUV sono, assai spesso, venduti come veicoli d’avventura, non solo per la vita cittadina. La loro comodità, infatti, li rende perfetti per le escursioni e per le uscite in famiglia. Queste caratteristiche, tuttavia, spesso provocano fraintendimenti tra i non esperti che confondono, appunto, SUV e fuoristrada.

Ecco perché i SUV e i fuoristrada non sono la stessa cosa

Un fuoristrada, come già lascia intendere il nome, deve essere strutturato per portarci in strade sterrate, preferibilmente senza perdere pezzi. Per questo motivo i fuoristrada sono costruiti in maniera nettamente diversa rispetto ai SUV. Prima di tutto i fuoristrada sono 4×4, cioè a trazione integrale. Anche alcuni SUV sono però dotati di 4×4, ragione per cui sono altri gli elementi che li differenziano dai fuoristrada. Questi ultimi, infatti, devono anche essere muniti di un secondo cambio per le marce ridotte. È importante anche il blocco dei differenziali che aiuterà un fuoristrada a uscire da strade sterrate particolarmente complesse.

I molti sobbalzi e stress che un fuoristrada deve subire fanno sì che anche la carrozzeria sia diversa da quella di un SUV. I SUV hanno, a ben vedere, un unico telaio che, quindi, ha un maggiore rischio di rottura, mentre quello dei fuoristrada è formato da longheroni separati. Anche gli ammortizzatori e le sospensioni sono diversi: quelli dei fuoristrada sono normalmente più rigidi e duri, adatti per sobbalzare sullo sterrato e meno indicati per viaggiare comodamente sull’asfalto.