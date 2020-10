Chi di noi non arriva a casa a fine giornata con i piedi stanchi e gonfi? Dopo ore passate in piedi o di corsa per lavoro, non vediamo l’ora di concedere alle nostre gambe il giusto riposo. E qual modo migliore per rilassarsi che preparare un caldo e salutare pediluvio? Ecco come preparare un pediluvio ideale per il massimo relax.

Come preparare un pediluvio ideale per il massimo relax

Per prima cosa procuriamoci il contenitore dove immergeremo i piedi. Una comune bacinella da bucato andrà benissimo. Anche se in commercio esistono delle specifiche mini-vasche idromassaggio pensate apposta per i pediluvi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Perdi peso facilmente con questo integratore. Offerta Speciale 4x1 Scopri di più

Una volta scelta la bacinella ideale, posizioniamola davanti a una poltrona o a una sedia comoda e non troppo alta, in modo che i piedi raggiungano facilmente la bacinella.

Ora riempiamo la nostra bacinella con acqua calda, ma non troppo. Ricordiamoci che l’acqua troppo calda fa male alla pelle.

Quali ingredienti scegliere?

Se abbiamo escoriazioni, graffi o fastidiose bolle sui piedi, è meglio scegliere ingredienti sterilizzanti e antibatterici, come sali o olio di tea tree. Possiamo aggiungere all’acqua del pediluvio dei sali profumati specifici, ma anche il sale da cucina andrà benissimo.

Se invece vogliamo donare ai nostri piedi la massima morbidezza, aggiungiamo all’acqua del pediluvio un bicchiere di latte. E se vogliamo donare ai nostri piedi anche un massaggio energizzante, posizioniamo sul fondo della bacinella dei sassi levigati, come quelli che si trovano sulle rive di mari o fiumi.

Per mantenere il pediluvio alla temperatura ideale e farlo durare più a lungo, possiamo di tanto in tanto aggiungere un po’ d’acqua fatta bollire precedentemente. Ma fate attenzione a non scottarvi!

Una coccola rilassante

Dopo un pediluvio, la nostra pelle sarà morbida e idratata, ed è il momento migliore per prenderci cura dei nostri piedi. Se avete verruche, provate a rimuovere lo strato più superficiale di pelle morta. Oppure usate una lima specifica per levigare la pianta del piede, soprattutto i talloni, dove se ne accumula di più.

Ora spalmate uno strato di crema idratante, e i vostri piedi vi ringrazieranno. Ecco come preparare un pediluvio per il massimo relax.