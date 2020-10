A quale donna non è mai capitato di strappare o smagliare rovinosamente i collant proprio all’inizio di una serata importante? In questi casi sembra che l’unica soluzione sia correre a casa a cambiarsi, e rischiare di far tardi per la serata.

Ogni donna sa che le calze a maglia hanno vita breve. È molto probabile che si strapperanno o smaglieranno già al primo uso. Saremo quindi costrette a buttarle via, con grande spreco di tempo e di denaro.

Ma lo sai che esiste un trucco infallibile per non far strappare i collant?

Quelli più sottili sono più fragili

I collant sono elemento fondamentale del guardaroba di ogni donna. Vengono classificati con il sistema dei denari, che ne indicano la massa, e quindi la ‘pesantezza’.

Sono soprattutto i collant più fini a correre il rischio di strapparsi. Quelli cioè che vanno dai 7 ai 20 denari circa. Ma può capitare che si smaglino anche collant coprenti, cioè quelli da 40 o 50 denari.

Come fare dunque per prevenire questo fastidiosissimo inconveniente? Ecco un trucco infallibile per non far strappare i collant: basterà munirsi di lacca per capelli. Una volta indossati i collant, spruzzate uno strato di lacca trasparente su tutta la lunghezza della calza, sopratutto nei punti dove è più facile che si strappi, come le cosce e le ginocchia. La lacca indurirà le fibre della calza, rendendole più rigide e meno fragili.

Come riparare i collant strappati

Se invece il danno è già stato fatto e vogliamo impedire a uno strappo di allargarsi, utilizziamo uno smalto per unghie trasparente. Basterà qualche goccia di smalto nella zona intorno allo strappo per ‘incollare’ le fibre del collant e impedire che la smagliatura si allarghi sempre di più.

Possiamo anche utilizzare delle accortezze per impedire che i collant si strappino al momento di indossarli. Se abbiamo le unghie lunghe, utilizziamo i guanti per evitare di danneggiare le calze. Possiamo anche indossare dei fantasmini sopra i collant per evitare strappi sulla punta, dove lo sfregamento con l’interno della scarpa può provocare danni.

Alla vostra prossima uscita, ricordate di spruzzare uno strato di lacca sui collant! Vi farà risparmiare tempo e denaro.