Amor vincit omnia diceva il poeta romano Publio Virgilio Marone con una frase che resterà tra le più vere di tutti i tempi.

L’amore vince su tutto e domina le nostre vite più di quanto immaginiamo. Si pensi alle canzoni che tutti siamo soliti ascoltare ogni giorno: sono veramente poche quelle che non parlano d’amore e il motivo è proprio questo. Una forza incontrollabile che dona gioia ma anche dolore, perché si sa che il sentimento più bello del Mondo a volte può far male.

Gli innamorati si fanno i regali a vicenda, si abbracciano e si baciano continuamente, si tengono per mano, ma non solo. I fidanzati si fanno anche le vocine dolci e si chiamano con tanti vezzeggiativi che spesso danno ai nervi ai più duri di cuore. Ma qual è il vero motivo che si nasconde dietro quest’abitudine per tanti fastidiosa? Scopriamolo subito.

Ecco perché i fidanzati si parlano con la vocina dolce come facciamo con i bambini

Secondo alcuni studi condotti dagli esperti del linguaggio, questo modo di comunicare, detto anche baby talk, è molto simile a quello usato con i piccoli. Tuttavia, diversi sono gli scopi di questo bizzarro modo di parlare. Infatti, nei piccoli sembra rappresentare un mezzo che facilita l’apprendimento, mentre per i fidanzati si tratta di un modo per estraniarsi dagli altri.

Si dice che il baby talk tra innamorati non rappresenti soltanto una dimostrazione d’amore, ma anche un modo per creare una propria dimensione. Un vero e proprio nido d’amore, anche se ideale, da cui si cerca di tenere lontano il resto del Mondo.

Il baby talk per un amore solido e duraturo

Ecco perché i fidanzati si parlano con la vocina dolce come facciamo tutti con i bambini e il risultato è straordinario. Infatti, nonostante sia tipico delle coppie appena sbocciate, sembra proprio che il baby talk rafforzi la relazione e l’unione della coppia. Parlarsi come se ci si rivolgesse ad un bambino potrebbe creare maggiore confidenza e feeling, facendo sentire l’altro coccolato e protetto. Perché in fondo, proprio come i più piccoli, tutti abbiamo bisogno di qualcuno che ci ami e si prenda cura di noi.

Probabilmente non ce lo aspettavamo, ma evidentemente anche il tono della voce e i nomignoli che diamo al partner possono contribuire a consolidare la storia.

