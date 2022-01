Quando fa freddo, l’alimentazione si adegua dando spazio un po’ più alla carne. Un buon piatto, però, non dimentica mai la presenza anche di qualche verdura o ortaggio di stagione, che si abbini bene alla carne. Così non solo crema di carciofi ma anche la vellutata di porri va bene con i saltimbocca di tacchino, speck e funghi.

I piatti della cucina italiana non sono solo facili da preparare ma anche gustosi. Un gusto che viene dalla sapienza tradizionale di mettere insieme in modo semplice quegli ingredienti d’uso comune e molto reperibili sul mercato. Agli alimenti di base come la carne, il pesce e i prodotti vegetali, si sono aggiunte nel tempo anche le spezie. Molti secoli fa, gli Arabi introdussero in Spagna lo zafferano che si stabilì come coltivazione anche in Italia. Da allora è una spezia che fa parte della nostra cucina e molto utilizzata per colorare e insaporire i piatti, come una vellutata.

Ingredienti

4 fette di fesa di tacchino;

4 cucchiai di funghi sott’olio;

5 patate gialle;

4 foglie di salvia;

4 fette di speck stagionato;

3 porri;

1l di brodo vegetale;

½ bustina di zafferano;

crostini di pane;

olio EVO;

sale e pepe q.b.

Preparazione

Preparare i saltimbocca non è difficile, perché sono quei piatti veloci che non richiedono preparazioni particolari. Mettiamo le fette di tacchino in una pentola con poco olio e una po’ di burro per farle rosolare. Aggiungiamo anche le foglie di salvia per dare un po’ di profumo, che ben si sposano con il burro. Su ogni fetta di tacchino andiamo a porre una fetta di speck.

Prima delle fette di tacchino, però, prepariamo una vellutata di porri, procedimento semplice ma un po’ più lungo. Cominciamo con il lavare e pulire i porri. Prima però, puliamo le patate, le sbucciamo e le tagliamo a pezzi piccoli. Il porro invece si pulisce eliminando la parte verde finale, all’opposto della parte bianca con le radici. Tagliamo anche queste e poi procediamo con un coltello tagliando a rondelle. Una volta ottenuti degli anellini sottili, mettiamoli a soffriggere in una pentola a cui aggiungiamo anche i funghi scolati dall’olio.

Non solo crema di carciofi ma anche la vellutata di porri va bene con i saltimbocca di tacchino, speck e funghi

Togliamo i funghi che metteremo in una ciotola e aggiungiamo in pentola le patate insieme al brodo vegetale. Mettiamo un po’ di zafferano e facciamo cuocere bene le patate per circa un’ora. Una volte cotte e intiepidito il brodo, passiamo il tutto con un frullatore. Rimettiamo sul fuoco per far ritirare un po’ il brodo, se fosse necessario per qualche minuto.

Impiattiamo poi mettendo lo speck stagionato sulla fesa di tacchino e sopra una foglia di salvia. Accanto aggiungiamo della vellutata di porri con un po’ di funghi e un filo d’olio. Accanto metteremo dei crostini.

Un piatto semplice e gustoso, utile per rallegrare qualche momento.

